Trung Quốc đồng ý tham gia “Tuyên bố New York” về Giải pháp Hai nhà nước

Phát biểu tại họp báo thường kỳ chiều nay (5/9), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định vấn đề Palestine là “hạt nhân” của bài toán Trung Đông, còn Giải pháp Hai nhà nước là con đường thực tế duy nhất để giải quyết.

Ông cho biết Trung Quốc đồng ý gia nhập Tuyên bố New York vì điều này phù hợp với lập trường nhất quán của Bắc Kinh về vấn đề Palestine.

Ông nhấn mạnh vấn đề Palestine hiện đang ở giai đoạn then chốt. Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực có lợi cho việc thúc đẩy giải pháp chính trị và sẽ tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực dập tắt chiến sự tại Gaza, giảm nhẹ khủng hoảng nhân đạo, thực thi Giải pháp hai nhà nước, hướng tới giải quyết toàn diện, công bằng và bền vững vấn đề Palestine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn. Ảnh Trung Kiên

Được biết, Hội nghị cấp cao về giải quyết hòa bình vấn đề Palestine và thực thi Giải pháp Hai nhà nước đã bế mạc tại Liên Hợp Quốc vào ngày 30/7. Hội nghị đã phát hành Tuyên bố New York để các phái đoàn xem xét, phê chuẩn.

Tuyên bố nhấn mạnh chỉ có giải pháp chính trị mới có thể mang lại hòa bình và an ninh; đồng thời việc thực hiện Giải pháp Hai nhà nước là con đường duy nhất phù hợp luật pháp quốc tế để chấp dứt xung đột Israel - Palestine và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cả hai bên.

Tuyên bố cũng khẳng định Dải Gaza phải là bộ phận không thể tách rời của Nhà nước Palestine trong tương lai, phải thống nhất với Bờ Tây; sau khi ngừng bắn cần thành lập ủy ban hành chính lâm thời hoạt động tại Gaza dưới sự lãnh đạo của Chính quyền Dân tộc Palestine.

Đồng thời kêu gọi Israel công khai, rõ ràng cam kết ủng hộ Giải pháp Hai nhà nước, và ngay lập tức chấm dứt các hành vi bạo lực, kích động nhằm vào người Palestine.