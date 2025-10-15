Trung Quốc cứng rắn, giá vàng vọt lên 147,6 triệu đồng/lượng: Khó cản đà tăng

Giá vàng lập đỉnh mới

Giá vàng thế giới tiếp tục lập kỷ lục mới vào sáng 15/10, phản ánh sự bất ổn ngày càng tăng từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và niềm tin suy giảm vào đồng USD.

Trên thị trường Mỹ, rạng sáng 15/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay chạm mức 4.120 USD/ounce, mức cao nhất trong lịch sử.

Đến phiên giao dịch châu Á, khoảng 9h cùng ngày, giá vàng tiếp tục tăng vọt, lên trên 4.180 USD/ounce (133,5 triệu đồng/lượng), sau khi thị trường vàng chùng lại vào chiều và tối 14/10 rồi nhanh chóng phục hồi nhờ dòng vốn tìm đến tài sản trú ẩn an toàn.

Trong nước, giá vàng cũng tăng mạnh theo thế giới. Hiện nay, vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC và PNJ niêm yết ở mức 145,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 147,6 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng hơn 1 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Vàng của Bảo Tín Minh Châu giá bán ra vượt 150 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng nổi sóng, sau khi đã vọt 4 triệu đồng/lượng trong ngày 14/10, tiếp tục được điều chỉnh lên mức 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 146,5 triệu đồng/lượng (bán ra) tại nhiều cửa hàng như Bảo Tín Minh Châu và Doji.