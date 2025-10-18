Trung Quốc công bố chi tiết chiến dịch triệt phá lừa đảo ở Myanmar

Bộ Công an Trung Quốc công bố chi tiết về cuộc điều tra một đường dây lừa đảo qua điện thoại, internet quy mô lớn bị lực lượng an ninh nước này triệt phá ở vùng Kokang (bang Shan, miền Bắc Myanmar, giáp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc), hãng thông tấn Tân Hoa Xã hôm 17-10 đưa tin.

Đây là kết quả điều tra vụ án liên quan đối tượng Từ Phát Khải (Xu Faqi), còn được gọi là Từ Lão Phát, cùng 5 đồng phạm. Hồi tháng 9, một toà án tại TP Trùng Khánh đã xét xử công khai các bị cáo này với các cáo buộc lừa đảo, cố ý gây thương tích, giam giữ người trái phép, tống tiền, buôn lậu, buôn bán ma túy và vượt biên trái phép.

Từ Phát Khải, 54 tuổi, quốc tịch Myanmar, là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo bị công an Trung Quốc triệt phá trong chiến dịch đặc biệt chống lại tội phạm lừa đảo qua điện thoại và internet ở miền bắc Myanmar được triển khai từ tháng 9-2023.