Trung Quốc công bố bức ảnh selfie của tàu thăm dò Thiên Vấn 2 cùng Trái Đất

Bức ảnh độc đáo này được thực hiện bởi camera giám sát lắp trên cánh tay robot của tàu thăm dò, cho thấy hình ảnh rõ nét về thiết bị không gian cùng với Trái Đất ở phía xa, một minh chứng cho những bước tiến công nghệ của chương trình khám phá không gian Trung Quốc.

Cơ quan Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) đã công bố hình ảnh tàu thăm dò Thiên Vấn 2 và Trái Đất do tàu thăm dò Thiên Vấn-2 chụp ngày 1/10. Ảnh: China News Service

Theo thông tin cập nhật, sau 125 ngày bay trong vũ trụ, tàu Thiên Vấn 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiều bài kiểm tra kỹ thuật quan trọng, bao gồm triển khai thành công thiết bị lấy mẫu vật, tự kiểm tra toàn diện các hệ thống điện tử và thu thập dữ liệu khoa học giá trị về môi trường không gian

Chuyên gia không gian Trung Quốc cho biết, hiện tàu thăm dò Thiên Vấn 2 đang ở cách Trái Đất 43 triệu km và cách tiểu hành tinh đích 2016 HO3 khoảng 45 triệu km. Mọi hệ thống đều hoạt động ổn định, sẵn sàng cho các nhiệm vụ tiếp theo trong hành trình khám phá tiểu hành tinh này.

Được biết, Thiên Vấn 2 là sứ mệnh thám hiểm tiểu hành tinh đầu tiên của Trung Quốc, dự kiến sẽ tiếp cận và lấy mẫu vật từ thiên thạch 2016 HO3, mở ra chương mới trong hành trình khám phá vũ trụ của quốc gia này.