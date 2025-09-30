Trung Quốc chuẩn bị tổ chức Hội nghị Trung ương 4 khóa XX vào tháng 10

Theo thông tin được công bố, cuộc họp tập trung bàn thảo các vấn đề lớn liên quan đến việc xây dựng Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 về phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng nghe báo cáo về việc lấy ý kiến trong và ngoài Đảng đối với Dự thảo “Kiến nghị của Ban chấp hành Trung ương liên quan việc xây dựng Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 về phát triển kinh tế - xã hội” và thống nhất sau khi tiếp thu, chỉnh lý theo thảo luận, văn kiện sẽ được trình Hội nghị Trung ương 4 xem xét.

Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XX từ ngày 20 - 23/10 - Ảnh tư liệu: Tân Hoa xã

Cuộc họp nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong toàn bộ tiến trình phát triển, kiên định phương châm lấy nhân dân làm trung tâm để thành quả hiện đại hóa thụ hưởng rộng rãi và công bằng hơn. Định hướng “phát triển chất lượng cao” tiếp tục được đặt ở vị trí chủ đạo, với việc vận dụng tư duy phát triển mới, phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới phù hợp điều kiện từng địa phương, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững gắn với tiến bộ xã hội.

Song song với đó là yêu cầu tiếp tục làm sâu sắc cải cách và mở cửa ở mức độ cao nhằm gia tăng động lực phát triển và sức sống xã hội. Cuộc họp nêu rõ cần kết hợp một thị trường vận hành hiệu quả với một chính phủ phát huy tốt vai trò điều tiết, qua đó vừa tôn trọng quy luật phân bổ nguồn lực của thị trường vừa phát huy năng lực quản trị của Nhà nước.

Việc phối hợp giữa phát triển và an ninh được coi là trục xuyên suốt, với trọng tâm nhấn mạnh vào tư duy phòng tuyến và năng lực phòng ngừa, xử lý rủi ro để xây dựng cục diện an ninh mới làm nền tảng cho cục diện phát triển mới.

Trước đó, ngày 30/7, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định triệu tập Hội nghị Trung ương 4 trong tháng 10/2025 với trọng tâm nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch 5 năm lần thứ 15. Theo thông lệ, các vấn đề về quản trị quốc gia và xây dựng Đảng thường được bàn thảo tại Hội nghị Trung ương 4, trong khi các nội dung chi tiết của kế hoạch 5 năm tiếp theo thường được hoàn thiện ở Hội nghị Trung ương 5.