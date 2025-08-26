Trung Quốc chính thức đưa vào hoạt động Đài quan sát Neutrino ngầm

Sau hơn 10 năm chuẩn bị và xây dựng, Đài quan sát Neutrino ngầm Giang Môn hay Thí nghiệm Neutrino Giang Môn (JUNO) đã trở thành cơ sở khoa học lớn đầu tiên trên thế giới chuyên về neutrino, có quy mô cực lớn và độ chính xác cực cao, đang hoạt động.

Máy dò trung tâm của JUNO đặt trong bể khi chưa đổ đầy nước. Ảnh: CCTV

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), lô dữ liệu đầu tiên thu được trong quá trình vận hành thử nghiệm cho thấy, các chỉ số hiệu suất chính của máy dò Thí nghiệm Neutrino Giang Môn đã hoàn toàn đáp ứng hoặc vượt các thông số thiết kế. Cột mốc này cho phép JUNO giải quyết một vấn đề lớn trong lĩnh vực vật lý hạt trong thập kỷ tới - xác định trật tự khối lượng neutrino và hỗ trợ các nhà khoa học tiến hành các nghiên cứu tiên phong về neutrino từ Mặt Trời, siêu tân tinh, khí quyển và Trái Đất, mở ra những chân trời mới trong việc khám phá những lĩnh vực vật lý chưa được biết đến.

Máy dò lõi của JUNO là một máy dò chất lỏng phát quang (máy dò trung tâm) được đặt giữa một bể hình trụ sâu 44 mét tại một hầm ngầm nằm sâu trong lớp đá granit của một ngọn đồi ở Khai Bình, thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Máy dò được hỗ trợ bởi một vỏ lưới thép không gỉ có đường kính 41,1 mét, chứa một quả cầu thủy tinh hữu cơ có đường kính 35,4 mét chứa 20.000 tấn chất lỏng phát quang.

Máy dò được trang bị 20.000 ống nhân quang điện 20 inch và 25.000 ống nhân quang điện 3 inch, cùng với cáp, cuộn dây che chắn từ tính, tấm chắn sáng và các thành phần khác.

JUNO có khả năng phát hiện neutrino do các nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn và Dương Giang tạo ra cách đó khoảng 53 km, đồng thời đạt được độ chính xác chưa từng có trong việc đo phổ năng lượng.

Dự án đầy thách thức này được Viện Vật lý năng lượng cao thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) khởi xướng vào năm 2008, sau đó được CAS và chính quyền tỉnh Quảng Đông khởi động vào năm 2015. Dự án được xây dựng bởi một đội ngũ quốc tế hùng hậu với gần 700 thành viên đến từ 74 viện nghiên cứu của 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Là một trong những thí nghiệm mạnh mẽ nhất thế giới nhằm khám phá bí ẩn neutrino, JUNO có tuổi thọ thiết kế là 30 năm, trong tương lai có thể được nâng cấp và chuyển đổi thành thí nghiệm phân rã beta kép không neutrino nhạy nhất thế giới.

Neutrino, hạt nhỏ nhất và nhẹ nhất trong số 12 hạt cơ bản cấu thành nên thế giới vật chất, trung hòa về điện và có thể di chuyển với tốc độ gần bằng ánh sáng. Chúng thường được gọi là “hạt ma” vì gần như không có khối lượng và hiếm khi tương tác với vật chất khác, khiến chúng cực kỳ khó phát hiện.

Là một trong những hạt cơ bản cấu tạo nên thế giới vật chất, neutrino đóng vai trò quan trọng ngay từ khi vũ trụ được hình thành, cũng như trong thế giới vật chất nhỏ bé nhất và vũ trụ bao la nhất. Không có neutrino, Mặt Trời sẽ không tỏa sáng, cũng không có Thiên hà, Trái Đất hay con người.

Theo CCTV, cơ sở này cho phép các nhà khoa học giải quyết những câu hỏi cơ bản về bản chất của vật chất và vũ trụ.