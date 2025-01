Trung Quốc chính thức bước vào kỳ 'Xuân vận' 2025

Trung Quốc bước vào đợt cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán 2025 với dự kiến 9 tỷ lượt di chuyển trên cả nước. Kỳ "xuân vận" - đợt cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc - chính thức bắt đầu và kéo dài đến hết ngày 22/2. Năm nay, số nhu cầu di chuyển dịp Tết của người dân Trung Quốc dự kiến tiếp tục đạt mức cao kỷ lục do kỳ nghỉ kéo dài. Theo Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc, khoảng 9 tỷ lượt người sẽ di chuyển trong đợt cao điểm 40 ngày, trong đó 80% sử dụng đường bộ. Đường sắt vẫn là phương tiện được ưa chuộng nhờ sự tiện lợi và an toàn, với khoảng 510 triệu lượt hành khách dự kiến được vận chuyển, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi ngày, gần 13 triệu lượt người sẽ di chuyển bằng đường sắt. (Ảnh: AP) Ngành hàng không cũng ghi nhận kỷ lục mới, với hơn 90 triệu lượt hành khách dự kiến. Để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến, ngành đường sắt Trung Quốc đã tăng cường hơn 14.000 chuyến tàu mỗi ngày trước và sau Tết, đồng thời đưa vào hoạt động 185 đoàn tàu Phục Hưng mới, tốc độ tối đa 350 km/h, phục vụ các tuyến trọng điểm. Ngoài ra, cơ quan chức năng Trung Quốc đã tăng cường lực lượng điều phối giao thông đường bộ và bổ sung trạm sạc xe điện tại các điểm dừng nghỉ trên cao tốc. Nhiều địa phương cũng tổ chức các chuyến tàu đặc biệt hỗ trợ lao động ngoại tỉnh về quê đón Tết, góp phần tạo điều kiện cho mọi người dân sum họp bên gia đình trong dịp lễ.