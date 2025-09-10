Trung Quốc chi hơn 1 tỷ USD mua rau quả Việt chỉ trong 1 tháng

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 9/2025, xuất khẩu rau quả Việt Nam đạt 1,4 tỷ USD, tăng 52,2% so với cùng kỳ năm trước - mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Tính chung 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 6,22 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc là ba khách hàng lớn nhất mua rau quả Việt Nam trong 9 tháng qua, chiếm 73,4% kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành rau quả.

Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt 406 triệu USD, tăng 59,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 237 triệu USD, tương đương cùng kỳ năm 2024.