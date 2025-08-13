Trung Quốc cắt đứt quan hệ với Tổng thống Cộng hòa Séc

Tuyên bố được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm đưa ra khi trả lời câu hỏi của truyền thông trên trang web chính thức của bộ này chiều 12/8.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Ông cho biết, Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel đã đến Ấn Độ để gặp Đạt Lai Lạt Ma “bất chấp những phản đối liên tục và kiên quyết của phía Trung Quốc”. Cuộc gặp này đã “vi phạm nghiêm trọng cam kết chính trị của chính phủ Séc đối với chính phủ Trung Quốc, gây tổn hại đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc”.

Người phát ngôn nhấn mạnh, nước này “không hài lòng mạnh mẽ và kiên quyết phản đối việc làm này”, đồng thời cho biết đã “giao thiệp nghiêm khắc” với phía Séc. Để đáp trả hành động mà Bắc Kinh gọi là “nghiêm trọng và khiêu khích” của Tổng thống Cộng hòa Séc, “Trung Quốc đã quyết định không tiến hành bất cứ quan hệ qua lại nào với ông Pavel”.

Trung Quốc coi Đạt Lai Lạt Ma là một người theo chủ nghĩa ly khai và luôn phản đối việc các quốc gia hoặc chính khách tiếp đón hoặc gặp gỡ nhân vật này.

Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel đã gặp Đại Lai Lạt Ma hồi cuối tháng 7 để chúc mừng sinh nhật lần thứ 90 của ông trong chuyến công du riêng tới Ấn Độ.

Ông Pavel, một cựu chỉ huy quân đội Séc và là quan chức cấp cao của NATO, đã được bầu làm Tổng thống Séc hai năm trước, kế nhiệm ông Milos Zeman, người ủng hộ việc thắt chặt quan hệ kinh tế với Trung Quốc.