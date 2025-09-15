Trung Quốc cáo buộc tập đoàn Nvidia vi phạm luật chống độc quyền

Theo tờ SCMP, Tổng cục Quản lý Giám sát Thị trường (SAMR) đã mở cuộc điều tra đối với Nvidia từ tháng 12/2024 liên quan đến những hành vi bị nghi là vi phạm trong thương vụ mua lại trị giá 6,9 tỷ USD đối với công ty Israel Mellanox Technologies chuyên cung cấp sản phẩm và giải pháp kết nối.
Thỏa thuận Nvidia - Mellanox được công bố năm 2019 và nhận được sự chấp thuận của SAMR vào tháng 4/2020 với điều kiện Nvidia phải tiếp tục cung cấp bộ tăng tốc xử lý đồ họa, thiết bị kết nối mạng tốc độ cao của Mellanox cùng phần mềm và phụ kiện liên quan cho thị trường Trung Quốc theo các nguyên tắc công bằng, hợp lý và không phân biệt đối xử.
Nvidia chưa phản hồi gì về thông tin trên.
Theo luật chống độc quyền của Trung Quốc, các công ty có thể bị phạt từ 1% đến 10% doanh thu hằng năm của năm trước. Dựa trên báo cáo thường niên mới nhất, thị trường Trung Quốc mang về cho Nvidia 17 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc ngày 26/1, chiếm 13% tổng doanh thu.
Cổ phiếu Nvidia đã giảm 2% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 15/9.
Thông báo của SAMR được đưa ra khi Mỹ và Trung Quốc tiến hành đàm phán thương mại tại Madrid (Tây Ban Nha), trong đó chip, bao gồm cả sản phẩm của Nvidia, dự kiến nằm trong chương trình nghị sự.
Mức độ Trung Quốc có thể tiếp cận chip AI tiên tiến là một trong những điểm nóng lớn nhất trong cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung.
Là nhà sản xuất chip AI hàng đầu thế giới có lợi nhuận tăng vọt nhờ làn sóng AI, Nvidia đã trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu này. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt rồi sau đó nới lỏng một số hạn chế nghiêm ngặt đối với việc công ty này bán chip tiên tiến cho Trung Quốc.
Cùng lúc, Trung Quốc đang muốn ngành công nghệ trong nước thoát phụ thuộc vào chip Mỹ. Tháng trước, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã triệu tập các công ty, trong đó có Tencent và ByteDance, về việc mua chip H20 của Nvidia, yêu cầu họ giải thích lý do và bày tỏ lo ngại về rủi ro thông tin.
Cũng trong tháng trước, cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc đã triệu tập đại diện Nvidia để giải thích liệu chip H20, vốn được Nvidia thiết kế riêng cho Trung Quốc, có tiềm ẩn rủi ro an ninh "cửa sau" có thể ảnh hưởng đến dữ liệu và quyền riêng tư của người dùng Trung Quốc hay không.