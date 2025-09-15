Trung Quốc cáo buộc tập đoàn Nvidia vi phạm luật chống độc quyền

Ảnh minh họa: REUTERS/TTXVN

Theo tờ SCMP, Tổng cục Quản lý Giám sát Thị trường (SAMR) đã mở cuộc điều tra đối với Nvidia từ tháng 12/2024 liên quan đến những hành vi bị nghi là vi phạm trong thương vụ mua lại trị giá 6,9 tỷ USD đối với công ty Israel Mellanox Technologies chuyên cung cấp sản phẩm và giải pháp kết nối.

Thỏa thuận Nvidia - Mellanox được công bố năm 2019 và nhận được sự chấp thuận của SAMR vào tháng 4/2020 với điều kiện Nvidia phải tiếp tục cung cấp bộ tăng tốc xử lý đồ họa, thiết bị kết nối mạng tốc độ cao của Mellanox cùng phần mềm và phụ kiện liên quan cho thị trường Trung Quốc theo các nguyên tắc công bằng, hợp lý và không phân biệt đối xử.

Nvidia chưa phản hồi gì về thông tin trên.

Theo luật chống độc quyền của Trung Quốc, các công ty có thể bị phạt từ 1% đến 10% doanh thu hằng năm của năm trước. Dựa trên báo cáo thường niên mới nhất, thị trường Trung Quốc mang về cho Nvidia 17 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc ngày 26/1, chiếm 13% tổng doanh thu.

Cổ phiếu Nvidia đã giảm 2% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 15/9.

Thông báo của SAMR được đưa ra khi Mỹ và Trung Quốc tiến hành đàm phán thương mại tại Madrid (Tây Ban Nha), trong đó chip, bao gồm cả sản phẩm của Nvidia, dự kiến nằm trong chương trình nghị sự.