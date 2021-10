Trung Quốc cảnh báo nguy cơ ‘đại dịch kép’ cúm và Covid-19

Ảnh: VCG

Theo Ủy ban, diễn biến dịch cúm ở các tỉnh phía nam và phía bắc Trung Quốc kể từ tháng 3 đến nay cao hơn so với cùng kỳ năm 2020, và diễn biến dịch cúm ở các tỉnh phía nam tăng đáng kể từ tháng 9.



Trong khi đó, tình hình Covid-19 trên toàn cầu hiện nay vẫn rất phức tạp, và số ca nhập cảnh vẫn phát sinh. Covid-19 và các bệnh viêm đường hô hấp như cúm mùa có thể kết hợp với nhau và tạo ra một "đại dịch kép" tiềm ẩn trong mùa đông và mùa xuân tới.



Các nhà chức trách Trung QUốc sẽ áp dụng một loạt biện pháp phòng ngừa bệnh trong mùa đông, bao gồm tăng cường các cơ chế giám sát và cảnh báo sớm, chủng ngừa cho các nhóm chủ chốt, đẩy mạnh phòng chống đa dịch bệnh, chuẩn hóa điều trị, tuyên truyền và vận động rộng rãi.



Mặc dù tỷ lệ lây nhiễm cúm nói chung tương đối thấp trong mùa trước, các chùm ca bệnh vẫn xảy ra ở nhiều trường học, trung tâm chăm sóc trẻ em và các địa điểm khác.



Cơ quan y tế kêu gọi các cơ sở thực hiện trách nhiệm và tăng cường nỗ lực phát hiện, báo cáo và xử lý các ca bệnh sớm nhất có thể. Ngoài ra, tiêm ngừa cúm cũng sẽ được tăng cường trong đội ngũ nhân viên y tế, những người tham gia hoạt động quy mô lớn, nhân viên nhà dưỡng lão, trung tâm chăm sóc trẻ em và trường học cũng như người cao tuổi, trẻ em và người mắc bệnh mạn tính. Chính quyền cũng sẽ cải thiện dịch vụ tiêm chủng và tăng cường mua sắm, triển khai quản lý vắc xin cúm và quản lý thông tin dữ liệu tiêm chủng.



Hôm 15/10, Cơ quan Khí tượng Trung Quốc ban hành "cảnh báo xanh" đầu tiên về một đợt lạnh với nhiệt độ giảm đột ngột ở các khu vực rộng lớn trên khắp Trung Quốc vào cuối tuần.



Báo chí nước này cho biết, sáng nay (17/10), nhiệt độ ở một số nơi thuộc miền đông và miền trung tụt xuống còn 10 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ ở Bắc Kinh giảm xuống dưới 0 độ C, mức thấp nhất cùng thời kỳ trong vòng 52 năm qua.