Trung Quốc cản bước Apple dịch chuyển chuỗi cung ứng sang Ấn Độ

Apple đang trong quá trình chuyển dịch chuỗi cung ứng từ tập trung vào Trung Quốc sang nhiều địa bàn hơn. Khi công ty đạt được những bước tiến lớn tại Ấn Độ, Trung Quốc lo ngại sẽ bị tổn thất về đầu tư và việc làm.

Tờ Financial Times vừa có bài viết nêu bật những khó khăn mà nhà sản xuất iPhone gặp phải trên hành trình này. Do quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ, các quan chức tại Karnataka và Tamil Nadu – hai bang đặt nhà máy iPhone – phải gọi Apple là “công ty hoa quả” khi trò chuyện, theo Financial Times.

Trung Quốc hiểu nguy cơ mà Ấn Độ đặt ra với vị thế thống trị của mình trong sản xuất và đang chủ động đối phó. Hồi tháng 1, nước này bắt đầu siết xuất khẩu vật liệu quan trọng và trang thiết bị công nghệ cao cấp.

Đây là nguyên liệu Apple và chuỗi cung ứng cần để sản xuất linh kiện iPhone và sản phẩm khác.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng ngăn Apple đưa một số kỹ sư trong nước sang Ấn Độ để ngăn chặn chảy máu chất xám.