Trung Quốc 'cấm cửa' công ty Canada do mổ xẻ chip Huawei?

Huawei được xem là “đầu tàu” trong chiến lược này, khi phát triển chip AI thay thế cho sản phẩm của Nvidia. Tuy nhiên, phát hiện mới từ TechInsights lại cho thấy Huawei vẫn phụ thuộc phần nào vào công nghệ nước ngoài.

Huawei đã nằm trong danh sách đen thương mại của Mỹ từ năm 2019, khiến các nhà sản xuất chip có liên hệ với Mỹ không được phép hợp tác trực tiếp với hãng. Đáp lại, Bắc Kinh cùng các doanh nghiệp trong ngành đang nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng bán dẫn tự chủ.

Ngoài những gì các hãng nghiên cứu bên thứ ba như TechInsights hay SemiAnalysis tiết lộ, rất ít thông tin chính thức được Huawei công bố về hoạt động sản xuất chip của mình. Nhiều báo cáo trước đó cho biết Huawei hợp tác với SMIC - nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc và đối thủ của TSMC - song cả hai bên đều giữ im lặng kể từ khi Huawei bị Mỹ đưa vào danh sách đen.

Năm ngoái, TechInsights từng phát hiện một sản phẩm của Huawei sử dụng linh kiện chip từ TSMC, làm dấy lên nghi ngờ về hiệu quả của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Báo cáo mới nhất về chip AI của Huawei có thể tiếp tục khơi lại những lo ngại này.

Theo các chuyên gia, nhiều công ty chip Trung Quốc đã tận dụng kẽ hở trong các quy định của Mỹ, đồng thời dựa vào lượng chip và linh kiện nhập khẩu được dự trữ trước khi các hạn chế mới có hiệu lực.

(Theo CNBC)