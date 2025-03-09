Trung Quốc bất ngờ qua mặt Mỹ tại cuộc thi dịch thuật AI toàn cầu

Theo kết quả sơ bộ từ ban tổ chức, Hunyuan-MT-7B đứng đầu ở 30 trên tổng số 31 bài kiểm tra, vượt qua cả những hệ thống nổi tiếng của Google và OpenAI.

WMT25 là sự kiện thường niên quy tụ các nhà nghiên cứu và phát triển dịch máy trên toàn cầu, được xem như “sân chơi đỉnh cao” để đánh giá năng lực công nghệ dịch thuật.

Website của mô hình Hunyuan. Ảnh: Shutterstock

Điều khiến giới công nghệ chú ý là quy mô “nhỏ nhưng có võ”, chỉ có 7 tỷ pham số của Hunyuan-MT-7B.