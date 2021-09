Trung Quốc bắt đầu gỡ bỏ video game trên cửa hàng trực tuyến

JD.com, sàn thương mại điện tử lớn thứ hai ở Trung Quốc cho biết, đã bắt đầu gỡ bỏ các video game không được cấp phép trên trên website của mình, sau khi Trung Quốc siết chặt quản lý giờ chơi với trẻ em xuống ba giờ mỗi tuần.

Tổng cộng có 86 video game bao gồm Super Mario Maker 2, FIFA 21, The Last of Us Part 2, tất cả dòng game Call of Duty và dòng game Grand Theft Auto bị gỡ bỏ, theo thông báo của JD.com vào hôm 3/9.

Động thái của JD.com được thực hiện sau khi Cục Xuất bản và Báo chí quốc gia Trung Quốc đưa ra các hướng dẫn quản lý giờ chơi với trẻ em dưới 18 tuổi. Trẻ ở độ tuổi này chỉ được chơi game một tiếng vào các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật và trong các ngày nghỉ lễ, đánh dấu quy định giới hạn giờ chơi nghiêm ngặt nhất từ trước tới nay.