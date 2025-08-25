Trung Quốc bác bỏ việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế ở Ukraine

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (25/8), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định lập trường của Trung Quốc đối với cuộc khủng hoảng Ukraine là nhất quán và rõ ràng. Ông nhấn mạnh các thông tin đưa ra gần đây liên quan việc Trung Quốc sẵn sàng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế ở Ukraine là không chính xác.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn. Ảnh Trung Kiên

Vào cuối tuần qua, tờ Welt của Đức đã đăng bài báo dẫn lời các quan chức ngoại giao Liên minh châu Âu cho biết Trung Quốc đã bày tỏ ý định tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine. Tuy nhiên, bài báo cũng nhấn mạnh Trung Quốc chỉ sẵn sàng tham gia nếu lực lượng này được Liên Hợp Quốc ủy quyền.

Cho đến hiện tại, các phát ngôn của Trung Quốc về vấn đề Ukraine vẫn luôn nhất quán, nhấn mạnh sự cần thiết của các giải pháp hòa bình và đối thoại trong giải quyết cuộc khủng hoảng này.