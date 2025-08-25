Trung Quốc bác bỏ việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế ở Ukraine

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh| 25/08/2025 21:10

Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây vừa bác bỏ thông tin cho rằng Trung Quốc sẵn sàng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (25/8), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định lập trường của Trung Quốc đối với cuộc khủng hoảng Ukraine là nhất quán và rõ ràng. Ông nhấn mạnh các thông tin đưa ra gần đây liên quan việc Trung Quốc sẵn sàng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế ở Ukraine là không chính xác.

trung quoc bac bo viec tham gia luc luong gin giu hoa binh quoc te o ukraine hinh anh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn. Ảnh Trung Kiên

Vào cuối tuần qua, tờ Welt của Đức đã đăng bài báo dẫn lời các quan chức ngoại giao Liên minh châu Âu cho biết Trung Quốc đã bày tỏ ý định tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine. Tuy nhiên, bài báo cũng nhấn mạnh Trung Quốc chỉ sẵn sàng tham gia nếu lực lượng này được Liên Hợp Quốc ủy quyền.

Cho đến hiện tại, các phát ngôn của Trung Quốc về vấn đề Ukraine vẫn luôn nhất quán, nhấn mạnh sự cần thiết của các giải pháp hòa bình và đối thoại trong giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-bac-bo-viec-tham-gia-luc-luong-gin-giu-hoa-binh-quoc-te-o-ukraine-post1225168.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-bac-bo-viec-tham-gia-luc-luong-gin-giu-hoa-binh-quoc-te-o-ukraine-post1225168.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Trung Quốc bác bỏ việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế ở Ukraine
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO