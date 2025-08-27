Trung Quốc bác bỏ đề xuất về cắt giảm vũ khí hạt nhân

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho rằng, các quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới cần gánh vác “trách nhiệm đặc biệt” trong giải trừ quân bị, thực hiện các bước đi thực chất để cắt giảm kho vũ khí trên quy mô lớn, tạo điều kiện để hướng tới mục tiêu loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, ông Quách Gia Côn nhấn mạnh: “Lực lượng hạt nhân của Trung Quốc và Mỹ hoàn toàn không cùng một cấp độ. Chính sách, chiến lược hạt nhân và môi trường an ninh của hai nước cũng hoàn toàn khác biệt. Yêu cầu Trung Quốc tham gia đàm phán ba bên Trung - Mỹ - Nga về cắt giảm hạt nhân là không hợp lý, cũng không thực tế.”

Ông cũng nhấn mạnh, Trung Quốc luôn kiên định chính sách “không sử dụng vũ khí hạt nhân trước”, duy trì chiến lược hạt nhân phòng thủ, giữ kho vũ khí hạt nhân ở mức cần thiết tối thiểu cho an ninh quốc gia và không tham gia chạy đua vũ trang. Ông khẳng định chính sách và năng lực hạt nhân của Trung Quốc “là đóng góp quan trọng đối với hòa bình thế giới”.

Trước đó, tại cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng vào ngày 25/8, Tổng thống Donald Trump cho biết, Washington đang thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa với Nga và Trung Quốc.

Ông nhấn mạnh mặc dù hiện nay quy mô hạt nhân của Trung Quốc nhỏ hơn nhiều so với Mỹ, nhưng “có thể bắt kịp Mỹ trong vòng 5 năm tới”, vì vậy Washington mong muốn đưa Bắc Kinh vào khuôn khổ hạn chế hạt nhân.