Trung Quốc áp chuẩn mới: Hàng Việt bị cảnh báo, hàng Thái buộc ‘hồi hương'

Việt Nam là nhà cung cấp rau quả lớn thứ ba cho Trung Quốc

Thống kê của Cục Hải quan, tháng 8 vừa qua, xuất khẩu rau quả của nước ta sang thị trường Trung Quốc đạt 678,3 triệu USD, tăng mạnh 40,8% so với tháng 7 và tăng 15% so với tháng cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế đến hết tháng 8/2025, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu hàng rau quả chủ lực lớn nhất của Việt Nam khi đạt gần 2,8 tỷ USD, chiếm 57,9% kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành.

Trung Quốc là một trong những thị trường tiêu thụ rau quả lớn nhất thế giới. Chỉ trong 7 tháng năm nay, quốc gia tỷ dân này đã chi 15,6 tỷ USD để nhập các loại rau quả và sản phẩm chế biến, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2024.

Đến hết tháng 8/2025, xuất khẩu sầu riêng đạt 1,7 tỷ USD, chủ yếu được xuất sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: Nguyễn Huế

Thái Lan, Chile, Việt Nam là 3 nhà cung cấp mặt hàng rau quả lớn nhất cho Trung Quốc.