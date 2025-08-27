Trùng hợp khó tin: Thêm vụ 2 cuộn thép nặng hàng chục tấn rơi khỏi xe tại cùng vị trí

Tại hiện trường, hai cuộn thép nằm cách nhau khoảng 5m, trong đó một cuộn bị bung ra. May mắn, vụ việc không gây thương vong.

Khi vào cua tại vòng xoay ngã 5 Hắc Dịch, 2 trong số 4 cuộn thép bất ngờ lăn khỏi thùng xe, rơi xuống đường.

Một trong số 2 cuộn thép rơi xuống đường bị bung ra. Ảnh: Ngọc Hương

Chị Ngọc Hương, người dân chứng kiến tại hiện trường, cho biết thời điểm xảy ra sự cố, khu vực có ít phương tiện qua lại nên tránh được hậu quả nghiêm trọng.

Đáng chú ý, trước đó ngày 22/8, cũng tại vị trí này, một xe đầu kéo chở 3 cuộn thép thì làm rơi 2 cuộn xuống đường. Một trong số đó lăn vào phía cửa hàng điện máy, đè bẹp xe máy của người dân dựng trước cửa.