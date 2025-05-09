Trùng hợp khó tin: Hai phụ nữ cùng tuổi dắt nhầm xe máy giống hệt nhau

Ngày 5/9, lãnh đạo Công an xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa làm thủ tục bàn giao hai chiếc xe máy cho hai người phụ nữ có cùng năm sinh, lấy nhầm xe máy của nhau khi dừng mua hàng ở tiệm tạp hóa.

Trước đó, khoảng 7h sáng cùng ngày, chị Phạm Thị T. (SN 1981, trú tại thôn Thượng Sơn, xã Cẩm Lạc) đi xe máy Honda Vision, màu nâu đỏ mang BKS: 38X1-402.XX đến tiệm tạp hóa gần nhà để mua hàng.