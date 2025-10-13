Trúng độc đắc 37 tỷ đồng, người đàn ông giấu vợ đưa bồ nhí đi du lịch sang chảnh

Theo truyền thông địa phương, người đàn ông này có thói quen mua vé số suốt 20 năm qua. Tới cuối năm ngoái, vận số "nở rộ" giúp ông trúng giải độc đắc lên tới 10,17 triệu NDT (hơn 37 tỷ đồng).

Ảnh minh họa: Sina

3 ngày sau khi nhận giải, người đàn ông lập tức rút ra 7,1 triệu NDT (26,2 tỷ đồng) tiền mặt và chuyển số còn lại sang 1 tài khoản riêng. Sau đó, người vợ là bà Nguyên nhận được 1 chiếc thẻ ngân hàng từ chồng nói là có 3 triệu NDT (11,1 tỷ đồng) "tiền hưu trí". Trên thực tế, đây là một chiếc thẻ "rỗng" và là chiêu trò lừa vợ của người đàn ông bội bạc này.