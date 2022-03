'Trùm Parkour' tại Việt Nam bị khởi tố

Ngày 20/3, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Trọng Hiếu (SN 1995, trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1987, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 22h ngày 12/3, tại đường Trần Văn Lai, Công an phường Mỹ Đình 1 phát hiện Trần Trọng Hiếu có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính. Công an phát hiện trong ví của Hiếu có 1 viên nén màu cam in chữ FANTA, là ma túy kẹo.