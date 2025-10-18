'Trùm lừa đảo' Chen Zhi dùng 'pig butchering' để cướp đoạt hàng tỷ USD toàn cầu

Một bản cáo trạng vừa được công bố tại tòa án liên bang ở Brooklyn, New York, buộc tội Chen Zhi (còn gọi là Vincent) - 37 tuổi, quốc tịch Campuchia, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group (Prince Group) - với hai tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền.

Theo cáo buộc, Chen đã điều hành các “trại lừa đảo cưỡng bức lao động” trên khắp Campuchia, nơi hàng nghìn người bị giam giữ và buộc phải tham gia các âm mưu lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, được gọi là “pig butchering” (nuôi heo chờ thịt), khiến nạn nhân ở Mỹ và khắp thế giới mất hàng tỷ USD. Chen hiện đang lẩn trốn.

Biến tấu từ lừa tình nhưng nhanh hơn, nguy hiểm hơn

Đầu năm 2025, mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ lo ngại về lừa đảo và buôn người khi nam diễn viên Wang Xing bị dụ sang Thái Lan “dự buổi thử vai”, rồi bị bắt cóc và đưa đến trung tâm lừa đảo ở Myanmar.

Ba ngày sau, cảnh sát Thái Lan tìm thấy và giải cứu Wang. Anh kể rằng đầu bị cạo trọc và buộc tham gia “khóa huấn luyện lừa đảo” giai đoạn đầu.

Một trong các chiêu thức mà Wang phải học là “pig butchering” – hình thức lừa đảo xuất hiện tại Trung Quốc từ khoảng năm 2019, thường do các băng nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện.

Kẻ lừa đảo giả vờ thiết lập mối quan hệ tình cảm hoặc tin tưởng với nạn nhân, rồi dụ họ đầu tư hoặc tham gia các phi vụ tài chính gian trá.