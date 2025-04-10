'Trùm livestream' Hoàng Hường với loạt phát ngôn gây phẫn nộ

Ngày 3/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Hường (38 tuổi, quê Phú Thọ) cùng 5 người khác về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra, từ 1/2021 đến 6/2025, Hoàng Hường bị cáo buộc không hạch toán vào sổ sách gần 1.800 tỷ đồng doanh thu, đồng thời kê sai thuế giá trị gia tăng (VAT) với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định người phụ nữ này điều hành 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh, tạo thành “hệ sinh thái” bán thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Hoàng Thị Hường (sinh năm 1987, quê Phú Thọ) được nhiều người tung hô là "nữ doanh nhân thành đạt" trên mạng xã hội. Từng nổi danh trên mạng xã hội nhờ những buổi livestream kéo dài hàng giờ đồng hồ, bán đủ loại sản phẩm từ nước súc miệng, kem đánh răng đến viên uống xương khớp, Hoàng Hường đã trở thành cái tên quen thuộc với hàng triệu người dùng Facebook, TikTok.

Nhiều người không khỏi choáng ngợp với những lời quảng cáo mà nữ doanh nhân này thường dùng để thuyết phục khách mua hàng, bên cạnh đó là những phát ngôn gây sốc, bức xúc dư luận.