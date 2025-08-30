Trùm giang hồ Vi 'ngộ' bị khởi tố thêm tội trốn thuế

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án hình sự trốn thuế xảy ra tại phường Hạc Thành, đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") và vợ của Vi là Phạm Thị Hương Giang (SN 1980, trú 130 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa; nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi trốn thuế.

Cơ quan điều tra đã khám xét nơi làm việc của Phạm Thị Hương Giang tại lô A22 Lê Hoàn, phường Hạc Thành.