Trùm giang hồ Mạnh 'gỗ' chỉ đạo chi 3,2 tỷ đồng đưa hối lộ

08/09/2025 06:56

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự về các tội danh “Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ” liên quan đến Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh “gỗ”).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, liên quan đến vụ án của Nguyễn Văn Mai, ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về hành vi “Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đầu năm 2023, các đối tượng gồm Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi và Lê Quang Vinh đã góp vốn cùng nhau buôn gỗ samu từ Lào về Việt Nam. Đây là loại gỗ quý hiếm, thuộc nhóm cấm kinh doanh tại Việt Nam.

z6987168132126_88c079a5c57cf677d37eb7c426f00c16.jpg
Mạnh "gỗ" tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Để đưa trót lọt số gỗ này qua biên giới, các đối tượng đã tìm đến Nguyễn Văn Mai (SN 1974, tức Mạnh “gỗ”) nhờ lo lót, đưa tiền cho lực lượng kiểm lâm để xe chở gỗ từ Lào về không bị bắt giữ.

Mạnh “gỗ” thống nhất với Lê Đình Trình, giao cho Trần Văn Quang (cháu của Mai) nhiệm vụ nhận thông tin ngày, giờ xe gỗ đi qua trạm kiểm lâm và thu tiền lo lót. Trong quá trình này, Trình đã nhiều lần chuyển cho Quang tổng cộng 3,2 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, theo chỉ đạo của Mạnh “gỗ”, Quang đã trực tiếp gặp Phạm Văn Biên (khi đó là Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Tân Thành, Hạt kiểm lâm Thường Xuân) nhiều lần đưa tiền, để tạo điều kiện cho xe gỗ của Trình đi qua trạm.

z6987130222007_d160876eb309fab4f396a65e3131d20b.jpg
Mạnh "gỗ" cùng các đối tượng liên quan. Ảnh: CACC

Ngoài ra, để thuận lợi trong hoạt động buôn bán lâm sản, Mạnh “gỗ” còn liên hệ với Nguyễn Hữu Hậu (khi đó là Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Quan Sơn, Thanh Hóa), đặt vấn đề nhờ “tạo điều kiện” cho các xe gỗ của mình và người quen đi qua mà không bị kiểm tra. Sau đó, Hậu đã chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Hữu Hải (Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Na Mèo, Hạt kiểm lâm Quan Sơn) và Dương Đình Sơn (cán bộ trạm) cho các xe do Mạnh “gỗ” thông báo đi qua mà không kiểm tra theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/trum-giang-ho-manh-go-o-thanh-hoa-chi-dao-chi-3-2-ty-dong-de-dua-hoi-lo-2440123.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/trum-giang-ho-manh-go-o-thanh-hoa-chi-dao-chi-3-2-ty-dong-de-dua-hoi-lo-2440123.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            Trùm giang hồ Mạnh 'gỗ' chỉ đạo chi 3,2 tỷ đồng đưa hối lộ
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO