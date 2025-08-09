Trùm giang hồ Mạnh 'gỗ' chỉ đạo chi 3,2 tỷ đồng đưa hối lộ

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, liên quan đến vụ án của Nguyễn Văn Mai, ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về hành vi “Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đầu năm 2023, các đối tượng gồm Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi và Lê Quang Vinh đã góp vốn cùng nhau buôn gỗ samu từ Lào về Việt Nam. Đây là loại gỗ quý hiếm, thuộc nhóm cấm kinh doanh tại Việt Nam.