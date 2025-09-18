Dự kiến ngày 23-9, TAND Khu vực 7 - TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Đức Bình (55 tuổi, tên gọi khác "Bình Kiểm") về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Nguyễn Tuấn An về tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng; các bị cáo Chu Văn Hoàng Anh, Huỳnh Hoàng Vũ (tên gọi khác "Vũ Mèo") về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị cáo Huỳnh Thanh Anh, Mạch Tài, Trương Đình Sự, Lê Viết Hiếu, Phạm Huy Cường, Trần Vĩnh Tâm, Trương Nhựt Tâm, Trương Đình Thuận về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bị cáo Lại Nam Phương về tội đánh bạc và tội không tố giác tội phạm. Lê Minh Nghĩa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.