Dự kiến ngày 23-9, TAND Khu vực 7 - TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Đức Bình (55 tuổi, tên gọi khác "Bình Kiểm") về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Bị cáo Nguyễn Tuấn An về tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng; các bị cáo Chu Văn Hoàng Anh, Huỳnh Hoàng Vũ (tên gọi khác "Vũ Mèo") về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Các bị cáo Huỳnh Thanh Anh, Mạch Tài, Trương Đình Sự, Lê Viết Hiếu, Phạm Huy Cường, Trần Vĩnh Tâm, Trương Nhựt Tâm, Trương Đình Thuận về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Bị cáo Lại Nam Phương về tội đánh bạc và tội không tố giác tội phạm. Lê Minh Nghĩa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Võ Thanh Bửu Tịnh. Đại diện VKSND Khu vực 7 - TP.HCM tham gia phiên tòa là ông Ngô Anh Hồng và bà Trần Thị Hải Huyền.
Ngoài ra, tòa án còn triệu tập 9 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 1 người làm chứng và 3 luật sư bào chữa.
Theo cáo trạng, từ tháng 4-2024 đến tháng 10-2024, "Bình Kiểm" giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đã câu kết cùng các bị can Nguyễn Tuấn An, Huỳnh Hoàng Vũ, Chu Văn Hoàng Anh, Lê Minh Nghĩa, Lại Nam Phương thực hiện 3 vụ án mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Cụ thể, đầu tháng 7-2024, sau khi ra trại giam, Bình và Lại Nam Phương hẹn nhau đi uống cà phê.
Phương rủ thêm Vũ Mèo (em họ hàng xa của Phương) cùng đến gặp Bình. Lúc trò chuyện, Bình nói đang tìm kiếm súng của các nước Tây Âu. Vũ liền nói sẽ tặng cho Bình một khẩu súng Beretta và 13 viên đạn.
Hôm sau, Bình rủ Phương và Vũ đến quán lẩu dê do Chu Văn Hoàng Anh làm chủ để giao lưu. Tại bàn ăn, Vũ đưa cho Bình túi vải đựng khẩu súng Beretta và 13 viên đạn rồi nói "Em tặng anh quà". Sau đó, Bình nhờ Hoàng Anh mang đi cất giấu và nói "Súng này dùng để phòng thân".
Ngoài ra, Bình Kiểm còn nhờ Nguyễn Tuấn An sang Lào để mua 1 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn; 250 viên đạn súng ngắn 9mm và 242 viên đạn AK với tổng số tiền là 227 triệu đồng. Bình Kiểm còn nhờ Trần Đình Thiện tìm mua 1 khẩu súng quân dụng. Thiện đã nhờ Lê Minh Nghĩa mua súng nhưng sau đó đã bị lừa 21,3 triệu đồng.
Cũng theo cáo trạng, các bị cáo Mạch Tài, Trương Đình Sự, Huỳnh Thanh Anh, Lê Viết Hiếu, Trần Vĩnh Tâm, Phạm Huy Cường, Trương Nhựt Tâm, Trương Đình Thuận, Lại Nam Phương đã thực hiện một vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua trang mạng bong88.com và đánh số lô, số đề.
Cụ thể, khoảng tháng 1-2024, Tài câu kết với đối tượng tên Tú (không rõ lai lịch) lấy một tài khoản cá độ bóng đá tên “V39b9s2” trên trang “bong88.com”, với hạn mức 200.000 điểm (tương đương 2 tỉ đồng), tiền hoa hồng là 0,4%. Tài rủ Trương Đình Sự cùng góp vốn tổ chức đánh bạc, ăn chia 50/50.
Cáo trạng xác định, Mạch Tài có vai trò cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc trên trang web “bong88.com” và mua bán số lô, số đề. Từ ngày 14-6-2024 đến ngày 2-10-2024, Tài và đồng phạm đã tổ chức cá độ bóng đá với số tiền 15,8 tỉ đồng, mua bán số lô với số tiền hơn 2,5 tỉ đồng.
Quá khứ bất hảo của Bình "Kiểm"
Cáo trạng thể hiện, ngày 19-1-1996, Bình "kiểm" bị UBND TP.HCM đưa vào cưỡng bức lao động bắt buộc 24 tháng.
Ngày 26-1-1999, Bình "Kiểm" bị TAND quận 10, TP.HCM xử phạt 12 tháng tù về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và trốn khỏi nơi giam. Ngày 17-5-2000, Bình "Kiểm" bị UBND TP.HCM đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 24 tháng.
Ngày 11-10-2002, Bình "Kiểm" bị TAND thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh xử phạt 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.
Năm 2007, Bình bị TAND TP.HCM xử phạt 28 năm tù về các tội: Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng.
Trong vụ án này, Bình "Kiểm" và đồng phạm đã bắt cóc con trai ông Trầm Bê đòi tiền chuộc 10 triệu USD, gây rúng động dư luận vào năm 2005.
Đến tháng 3-2010, Bình bị TAND quận Gò Vấp (TP.HCM) xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù.
Ngày 7-4-2024, Bình chấp hành xong hình phạt tù, chưa được xoá án tích. Được khoảng 5 tháng, vào ngày 30-9-2024, Bình "Kiểm" tiếp tục bị bắt do thực hiện 3 vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an, sau khi ra tù, Bình "Kiểm" có biểu hiện lôi kéo, tụ tập đàn em móc nối với các bạn tù và đối tượng hình sự để hình thành băng nhóm.
Bình "Kiểm" đã bàn bạc với đồng phạm lên kế hoạch góp tiền để mua vũ khí quân dụng và tổ chức sự kiện mời một số người mẫu, ca sĩ nổi tiếng tham gia, sau đó sẽ bắt cóc, sử dụng vũ khí đe dọa, cưỡng ép quan hệ tình dục và quay clip để phát tán trên các website khiêu dâm nhằm kiếm tiền.