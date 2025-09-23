Trùm giang hồ Bình 'Kiểm' đã được dẫn giải tới tòa

Ngoài ra, tòa án còn triệu tập 9 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 1 người làm chứng và 3 luật sư bào chữa.

Theo cáo trạng, từ tháng 4-2024 đến tháng 10-2024, Bình "Kiểm" giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đã câu kết cùng Nguyễn Tuấn An, Huỳnh Hoàng Vũ, Chu Văn Hoàng Anh, Lê Minh Nghĩa, Lại Nam Phương thực hiện 3 vụ án mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Nguyễn Tuấn An. Ảnh: TRẦN MINH

Cụ thể, đầu tháng 7-2024, sau khi ra trại giam, Bình và Lại Nam Phương hẹn nhau đi uống cà phê.

Phương rủ thêm Vũ Mèo (em họ hàng xa của Phương) cùng đến gặp Bình. Lúc trò chuyện, Bình nói đang tìm kiếm súng của các nước Tây Âu. Vũ liền nói sẽ tặng cho Bình một khẩu súng Beretta và 13 viên đạn.

Hôm sau, Bình rủ Phương và Vũ đến quán lẩu dê do Chu Văn Hoàng Anh làm chủ để giao lưu. Tại bàn ăn, Vũ đưa cho Bình túi vải đựng khẩu súng Beretta và 13 viên đạn rồi nói "Em tặng anh quà". Sau đó, Bình nhờ Hoàng Anh mang đi cất giấu và nói "Súng này dùng để phòng thân".