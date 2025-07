'Trùm buôn siêu xe' Phan Công Khanh bị truy tố tội lừa đảo

VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phan Công Khanh (Khanh Supper, ngụ tỉnh Bến Tre cũ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bị can Mohamach Da Pha (29 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển qua TAND TP.HCM để xét xử sơ thẩm theo quy định.

Theo cáo trạng, năm 2019, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn thành lập Công ty TNHH TMDV K-Supper (Công ty K-Supper). Công ty này chuyên kinh doanh các loại xe cao cấp, tại địa chỉ số 6 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (cũ).