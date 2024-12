Trực tiếp Việt Nam vs Singapore 2-1: Kyoga Nakamura rút ngắn tỉ số

Tiền vệ Kyoga Nakamura bất ngờ sút xa hiểm hóc rút ngắn tỉ số 1-2. Liên tục cập nhật: *Phút 86 Lên tham gia tấn công, Tấn Tài bị phạt thẻ vàng vì đẩy ngã cầu thủ Singapore trong quả phạt của tuyển Việt Nam. *Phút 80: Văn Vĩ vào sân Xuân Mạnh ra dấu xin thay người, Văn Vĩ được đưa vào thay. *Phút 76 Ngay sau khi Châu Ngọc Quang dứt điểm bị hậu vệ cản phá, Singapre lập tức đáp trả với cú dứt điểm của Kyoga Nakamura trong vòng cấm khiến Đình Triệu bắt không dính bóng. May cho ĐT Việt Nam khi không cầu thủ nào đối phương có thể đá bồi. *Phút 74: VÀOOO Tiền vệ Kyoga Nakamura bất ngờ sút xa từ ngoài vòng 16m50 hạ gục thủ môn Đình Triệu rút ngắn tỉ số 1-2 *Phút 69: Hồ Tấn Tài và Quang Hải vào sân Văn Thanh bị chấn thương phải rời sân, HLV Kim Sang Sik tungHồ Tấn Tài vào thay. Quang Hải cũng vào sân thay Hoàng Đức *Phút 62: VÀOOOO Hoàng Đức đi bóng bên cánh trái xuống sát biên ngang, đi tiếp qua một cầu thủ Singapore, chuyền bóng ngang khung thành để Xuân Son ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. *Phút 60 Tiến Linh vào sân thay Hai Long *Phút 53 Shahiran bị phạt thẻ vàng vì lỗi kê chân khiến Xuân Mạnh bị đau. *Phút 49 Thành Chung đánh đầu phá bóng thành công từ tình huống cố định của Singapore bên cánh trái. ĐT Việt Nam sau đó tổ chức phản công nhưng hàng thủ đối phương kịp thời ngăn chặn. *Hiệp 2 bắt đầu *Hiệp một có tới 12 phút bù giờ. *Phút 45: VÀOOOOO.. Trân chấm 11m, Xuân Son ghi bàn mở tỉ số 1-0. Đây cũng là bàn thắng thứ 4 của tiền đạo này. *Phút 38: phạt đền Xuân Son bị hậu vệ Singapore kéo ngã trong vòng cấm. Sau khi xem VAR trọng tài quyết định cho Việt Nam hưởng phạt đền. Thậm chí trọng tài người Uzbekistan còn rút thẻ đỏ đối với Lionel Tan vì lỗi phản ứng. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, ông Lutfullin Rustam quyết định xóa thẻ đỏ và thay vào đó là tấm thẻ vàng. *Việt Nam gây sức ép Ít phút vừa qua, Việt Nam gây được áp lực lên phần sân của đối thủ với các pha uy hiếp khung thành của Châu Ngọc Quang, Xuân Son, Hai Long và Duy Mạnh. Phút 21: Trọng tài từ chối bàn thắng của Ngọc Quang Ngọc Quang đánh đầu ở cự ly gần sau quả tạt từ phải xuống, bóng văng vào góc phải cầu môn, tuy nhiên trọng tài bắt lỗi với cầu thủ Việt Nam khi đẩy sau đối thủ. Phút 16: Trọng tài từ chối bàn thắng của Singapore Sau khi trực tiếp màn hình VAR hơn 4 phút, vị "vua sân cỏ" người Uzbekistan quyết định không công nhận vì lỗi việt vị. Phút 11: VAR kiểm tra bàn thắng Trọng tài tiếp tục nghe tư vấn từ tổ VAR để xem có bẻ còi, công nhận bàn thắng hay không. Tín hiệu từ tổ VAR cho thấy, các trọng tài kiểm tra lỗi việt vị. Phút 10' Các cầu thủ Singapore đã làm lưới của Đình Triệu tung lên sau một quả phạt góc. Tuy nhiên, trọng tài nhanh chóng cắt còi, rút thẻ vàng với cầu thủ Singapore. *Phút 2' - Xuân Son đánh đầu uy hiếp khung thành Từ quả đá phạt chếch bên cánh trái theo hướng tấn công, Hoàng Đức tạt bóng cho Xuân Son bật cao đánh đầu nhưng bóng đi quá cao so với khung thành. *20h00 - Trận đấu bắt đầu Trọng tài chính người Uzbekistan, ông Lutfullin Rustam thổi còi cho trận đấu được bắt đầu. 19h53 Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, ĐT Việt Nam mặc trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi ĐT Singapore mặc trang phục màu xanh. *Các cầu thủ Việt Nam ra sân khởi động, khán đài sôi động *Trận này, nhiều người lo trung vệ Thành Chung phải vắng mặt khi anh đã nhận 2 thẻ vàng (1 ở vòng bảng và 1 ở trận bán kết lượt đi). Nhưng theo điều lệ, cầu thủ nhận 1 thẻ vàng ở vòng bảng sẽ bị xoá khi đội nhà vào đến bán kết, do đó Thành Chung vẫn có mặt trong bán kết lượt về này. 18h30: Tuyển Việt Nam công bố đội hình xuất phát: Đình Triệu, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Ngọc Quang, Xuân Sơn, Hoàng Đức, Thành Chung, Văn Thanh, Hai Long, Ngọc Tân Thông tin lực lượng: Trận này, nhiều người lo trung vệ Thành Chung phải vắng mặt khi anh đã nhận 2 thẻ vàng (1 ở vòng bảng và 1 ở trận bán kết lượt đi). May mắn là theo điều lệ, cầu thủ nhận 1 thẻ vàng ở vòng bảng sẽ bị xoá khi đội nhà vào đến bán kết, do đó Thành Chung vẫn có mặt trong bán kết lượt về. Dẫu vậy, Văn Toàn vẫn đang vắng mặt vì chấn thương. Trong khi đó, ĐT Singapore sẽ có lực lượng mạnh nhất trong trận đấu này, nhất là khi Kyoga Nakamura - một trong những ngôi sao hàng đầu của họ đã được quay lại sau thẻ phạt. Đội hình dự kiến trận Việt Nam vs Singapore Việt Nam: Đình Triệu, Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Thành Chung, Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Khang, Thanh Bình, Tiến Anh, Xuân Son, Vĩ Hào. Singapore: Mahbud, Safuwan Baharudin, Adli, Lionel Tan, Najeeb, Stewart, Sulaiman, Syahin, Shahiran, Anuar, Kweh.