Trực tiếp U23 Việt Nam 0-0 U23 Yemen (KT H1): Trung Kiên cứu thua

Liên tục cập nhật:

Phút 47: U23 Việt Nam có cơ hội

Pha phối hợp bài bản của U23 Việt Nam, Thanh Nhàn nhả bóng để trung vệ Lý Đức dứt điểm từ khoảng cách hơn 30m đưa bóng đi không trúng đích.﻿

20h03: Hiệp 2 bắt đầu

Kết thúc hiệp 1, U23 Việt Nam là những người chơi đầy chủ động và quyết tâm chiến thắng.

Thế nhưng, những pha hãm thành của các học trò HLV Kim Sang Sik vẫn chưa quá hiệu quả, đặc biệt trong các pha bóng cố định.﻿

Thậm chí, nếu ở cuối hiệp 1, Trung Kiên không xuất sắc tỉ số đã có thể nghiêng về phía đội bóng áo trắng.﻿

Phút 45+3: Trung Kiên cứu thua

Từ pha đá phạt góc, U23 Yemen đánh đầu rất mạnh, rất may Trung Kiên tung người cản phá ngay trên vạch vôi và cứu thua cho U23 Việt Nam.