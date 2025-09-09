Trực tiếp U23 Việt Nam 0-0 U23 Yemen (H1): HLV Kim Sang Sik thay 3 cầu thủ

Tuy nhiên, vẫn chưa có bàn thắng cho đội chủ nhà﻿

U23 Yemen chủ động đẩy cao đội hình để chơi đôi công với U23 Việt Nam. Bởi đơn giản đội bóng Tây Á cần 1 chiến thắng để có được ngôi đầu và tấm vé trực tiếp.﻿

Phút 29: Nguy hiểm

Hiểu Minh để mất bóng bên phần sân U23 Yemen để đối thủ tổ chức phản công trong thế 5 đánh 4. May cho U23 Việt Nam khi đường chuyền quyết định của đội bóng Tây Á lại không chính xác.﻿

Phút 20: Quốc Việt bị ngã trong vòng 16m50

Tuy nhiên, trọng tài người Indonesia không cho U23 Việt Nam được hưởng 11m﻿

Phút 11: Văn Khang dứt điểm