Trực tiếp U23 Việt Nam 0-0 U23 Singapore (KT H1): Chờ bàn thắng sau giờ nghỉ

Liên tục cập nhật:

Phút 45+3: Hiệp 1 kết thúc

Hiệp đấu đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. U23 Việt Nam chơi lấn lướt vượt trội, tuy nhiên các pha dàn xếp tấn công vẫn rất có vấn đề.﻿

Phút 45+2: Viktor Lê sút căng

Vẫn là Viktor Lê với cú sút căng từ ngoài vòng cấm, lần này thủ môn U23 Singapore bay người cản phá xuất sắc.﻿

Phút 45: Hiệp 1 có 3 phút bù giờ

Phút 42: ﻿Viktor Lê dứt điểm

Thêm một pha kết thúc nữa của Viktor Lê từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn U23 Singapore cản phá không tốt, suýt chút nữa thành pha đốt lưới nhà.﻿

Phút 33: Viktor Lê đưa bóng dội cột dọc

Từ đường căng ngang vào của đồng đội, thủ môn U23 Singapore lỡ trớn, tạo điều kiện để Viktor Lê dứt điểm vào khung thành trống.﻿

Tuy nhiên, pha dứt điểm ở góc hẹp lại đưa bóng﻿ dột dọc bật ra