Trực tiếp U23 Việt Nam 0-0 U23 Singapore (H2): Văn Khang, Viktor Lê được rút ra nghỉ

Liên tục cập nhật:

Phút 47: Văn Thuận có cơ hội

Cầu thủ vừa vào sân là Văn Thuận dứt điểm căng, nhưng không thắng được thủ thành U23 Singapore﻿

20h04: Hiệp 2 bắt đầu

Ngay đầu hiệp 2, HLV Kim Sang Sik bất ngờ rút Văn Khang, Viktor Lê - những người chơi hiệu quả nhất trong 45 phút đầu bên phía U23 Việt Nam ra nghỉ. ﻿

Vào thay là Phi Hoàng và Văn Thuận﻿

Phút 45+3: Hiệp 1 kết thúc

Hiệp đấu đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. U23 Việt Nam chơi lấn lướt vượt trội, tuy nhiên các pha dàn xếp tấn công vẫn rất có vấn đề.﻿

Phút 45+2: Viktor Lê sút căng

Vẫn là Viktor Lê với cú sút căng từ ngoài vòng cấm, lần này thủ môn U23 Singapore bay người cản phá xuất sắc.﻿

Phút 45: Hiệp 1 có 3 phút bù giờ