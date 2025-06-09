Trực tiếp U23 Việt Nam 0-0 U23 Singapore (H1): Viktor Lê đưa bóng dội cột dọc

Liên tục cập nhật:

Phút 33: Viktor Lê đưa bóng dội cột dọc

Từ đường căng ngang vào của đồng đội, thủ môn U23 Singapore lỡ trớn, tạo điều kiện để Viktor Lê dứt điểm vào khung thành trống.﻿

Tuy nhiên, pha dứt điểm ở góc hẹp lại đưa bóng﻿ dột dọc bật ra

Phút 28: Tiếp tục cơ hội

﻿Đến lượt Văn Trường khéo léo loại bỏ hậu vệ Singapore với pha đi bóng ở đáy biên trái. Tiếc rằng cú dứt điểm ở góc hẹp của đội trưởng U23 Việt Nam bị hàng thủ đối phương ngăn chặn.

Phút 19: Văn Khang lại có cơ hội

Ở thế trống trải trước vạch 16m50, Văn Khang dứt điểm khiến thủ môn U23 Singapore vất vả cản phá﻿

Phút 9: Văn Khang sút phạt chệch cột dọc