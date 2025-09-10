Trực tiếp tuyển Việt Nam 1-1 Nepal (H2): Sức ép khủng khiếp

Liên tục cập nhật
Phút 54: Tuyển Việt Nam suýt nhận bàn thua
Từ đường chuyền về của Cao Quang Vinh, Duy Mạnh khống chế không thành công, sau đó trả về cho Văn Lâm.
Thủ thành của tuyển Việt Nam phá hụt bóng, rất may sau đó một cầu thủ Nepal xử lý không thành công
Phút 52: Sức ép lớn
Tuyển Việt Nam đang đẩy cao đội hình, nhưng các pha tấn công vẫn chưa hiệu quả
20h35: Hiệp 2 bắt đầu
Tuyển Việt Nam thay người đầu tiên, trung vệ Tiến Dũng rời sân vào thay là Văn Vĩ
Phút 45+3: Hiệp 1 kết thúc
Phút 45+2: Hai Long bỏ lỡ
Cú sút phạt của Hai Long rất tốt, nhưng đáng tiếc lại không thể có bàn thắng
Phút 45+1: Nepal nhận thẻ đỏ
Laken Libu nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Hai Long trước vòng 16m50
Phút 45: Hiệp 1 có 2 phút bù giờ
Những phút đã qua, tuyển Việt Nam vẫn chơi ép sân, nhưng chưa thể tìm được bàn thắng
Phút 36: Cơ hội
Quang Vinh xoay sở khéo léo trước vòng vây của ba cầu thủ Nepal trước khi nhả bóng ra cho Thành Long. Tiền vệ của CAHN treo bóng về phía cột xa để Tiến Linh đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành.
Phút 28: Tuyển Việt Nam đang gây sức ép mạnh mẽ
Phút 25: Bàn thắng bị từ chối
Cao Quang Vinh phối hợp đẹp cùng Hai Long trước khi chuyền rất đẹp cho Tuấn Hải đệm bóng vào lưới trống.
Đáng tiếc, trọng tài lại cho rằng Tuấn Hải việt vị. Đây là pha bóng đẹp nhất của tuyển Việt Nam kể từ đầu trận
Phút 17: Nepal gỡ hoà
Từ một tình huống đá phạt, hậu vệ Sanish bật cao đánh đầu gỡ hoà cho Nepal.
Ở tình huống này, các trung vệ bên phía tuyển Việt Nam chơi không tốt
Phút 10: Tiến Linh bỏ lỡ
Hai Long chọc khe đẹp để Tiến Linh băng xuống dứt điểm, nhưng khá đáng tiếc góc hơi hẹp.
Phút 9: Tiến Linh ghi bàn
Tiến Anh chuyền bóng đẹp để Tiến Linh xử lý bước 1 chính xác trong vòng 16m50 trước khi chân sút bên phía tuyển Việt Nam dễ dàng mở tỉ số
19h30: Trận đấu bắt đầu
Trọng tài chính người Hàn Quốc - Choi Hyun Jai thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
Khá ngạc nhiên khi Nepal đang chơi khá chủ động trước đội chủ nhà
19h00: Hai đội ra sân chuẩn bị cho trận đấu
18h07: Tuyển Việt Nam tới sân chuẩn bị cho trận đấu
18h05: Các CĐV tới sân cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang Sik
18h00: HLV Kim Sang Sik công bố đội hình xuất phát
Trái với dự đoán, HLV Kim Sang Sik tung vào sân đội hình mạnh nhất mà tuyển Việt nam có để đấu Nepal thay vì trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ
Thông tin trận đấu Việt Nam vs Nepal:
Thời gian: 19h30, hôm nay 9/10/2025.
Giải đấu: Bảng F, Vòng loại Asian Cup 2027.
Địa điểm: SVĐ Gò Đậu, TP.HCM
Đội hình dự kiến Việt Nam vs Nepal
Việt Nam: Văn Lâm, Quang Vinh, Hiểu Minh, Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Văn Khang, Hoàng Đức, Đức Chiến, Đình Bắc, Tuấn Hải, Tiến Linh.
Nepal: Kumar Limbu, Arik Bista, Ayush Ghalan, Bimal Pandey, Kushal Deuba, Laken Limbu, Kuma Lama, Manish Dangi, Rohit Chand, Rohan Karki, Anijan Bista.
Nhận định trước trận
Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn tại vòng loại Asian Cup 2027 khi án phạt từ FIFA dành cho Malaysia có thể thay đổi cục diện bảng F. Nếu chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam bị xử thua vì gian lận giấy tờ nhập tịch, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ được xử thắng 3-0 và vươn lên dẫn đầu.
Trong bối cảnh đó, tinh thần toàn đội đang lên cao. Dù mất một số trụ cột vì chấn thương, Việt Nam vẫn có những điểm tựa vững chắc: sự trở lại của Đặng Văn Lâm trong khung gỗ, phong độ ổn định của Tiến Linh trên hàng công và sự tiến bộ nhanh chóng từ các cầu thủ trẻ như Văn Khang, Đình Bắc. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ giúp đội hình thêm chiều sâu.
Nepal, đối thủ sắp tới, bị đánh giá yếu hơn nhiều với hai trận thua liên tiếp. Dù sở hữu vài cái tên đáng chú ý như thủ môn Chemjong hay tiền đạo Bista, họ khó sánh kịp về chuyên môn. Đây là cơ hội để Việt Nam giành trọn 3 điểm và khẳng định vị thế đầu bảng.
Thông tin lực lượng
Việt Nam: Quang Hải vắng mặt vì chấn thương. Thủ thành Văn Lâm trở lại.
Nepal: Tập hợp đầy đủ đội hình tối ưu.