Trực tiếp: Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 trên Quảng trường Ba Đình
24/08/2025 18:26
Dự kiến 20 giờ tối nay (24-8), tại quảng trường Ba Đình diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Đây là buổi tổng hợp luyện thứ hai trên quảng trường Ba Đình.
Theo kế hoạch, quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các khối và lực lượng liên quan. Lực lượng tham gia tổng hợp luyện có hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, quần chúng cùng 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe cơ giới, khí tài hiện đại...