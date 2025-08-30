Trực tiếp: Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Sáng nay, 30-8, trên Quảng trường Ba Đình diễn ra buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9 (A80).

Thành phần tham gia gồm hơn 16.300 quân nhân từ 43 khối đứng, 18 khối đi; 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an và khối quân đội Nga, Lào, Campuchia.

Đáng chú ý, buổi tổng duyệt sẽ có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiếu trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.

Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của các lực lượng Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng, Quân khu 5.

