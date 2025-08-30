Trực tiếp: Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Sáng nay, 30-8, trên Quảng trường Ba Đình diễn ra buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9 (A80).
Thành phần tham gia gồm hơn 16.300 quân nhân từ 43 khối đứng, 18 khối đi; 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an và khối quân đội Nga, Lào, Campuchia.
Đáng chú ý, buổi tổng duyệt sẽ có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiếu trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.
Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của các lực lượng Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng, Quân khu 5.
Tại buổi tổng duyệt còn có khối quân đội các nước như Nga, Lào, Campuchia cùng tham gia.
Mở đầu Cuộc diễu binh, diễu hành là các Biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng đang bay trên bầu trời Tổ quốc.
Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8,mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.
Buổi lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành chính thức bắt đầu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng , Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng tới dự lễ tổng duyệt.