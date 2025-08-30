Trực tiếp: Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

30/08/2025 07:47

Đúng 7 giờ dáng 30-8, các Biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng tung bay trên bầu trời Quảng trường Ba Đình.

TRỰC TIẾP: Lễ Tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

Sáng nay, 30-8, trên Quảng trường Ba Đình diễn ra buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9 (A80).

Thành phần tham gia gồm hơn 16.300 quân nhân từ 43 khối đứng, 18 khối đi; 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an và khối quân đội Nga, Lào, Campuchia.

Đáng chú ý, buổi tổng duyệt sẽ có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiếu trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.

Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của các lực lượng Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng, Quân khu 5.

Tại buổi tổng duyệt còn có khối quân đội các nước như Nga, Lào, Campuchia cùng tham gia.

Biên đội trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình

Mở đầu Cuộc diễu binh, diễu hành là các Biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng đang bay trên bầu trời Tổ quốc.

A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-thuy-hang-bien-doi-bay-5.jpg
Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: THÚY HẰNG

Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8,mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.

A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-thuy-hang-bien-doi-bay-phi-hung7.jpg
- 10 trực thăng bay theo đội hình 1-3-3-3 ở độ cao từ 150m trở lên khi đi qua khu vực khán đài. Các phi công duy trì đội hình nghiêm ngặt, giữ khoảng cách giãn cách 100m, với cự ly ngang - dọc 50x50m.

Biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.

A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-thuy-hang-bien-doi-bay-phi-hung9.jpg
Trên bầu trời lúc này là Đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i - Những “chiến binh thầm lặng”, đảm nhiệm hiệp đồng chiến đấu, trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn. Mỗi chuyến bay là sự kết hợp của tinh thần thép và kỹ thuật hiện đại, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh chiến đấu của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng. Ảnh: PHI HÙNG
A80-Ngay-30-8-le-dieu-binh-dieu-hanh-thuy-hang-bien-doi-bay-phi-hung1.jpg
Đang bay vào Quảng trường là đội hình Su-30MK2 - niềm tự hào và sức mạnh chủ lực của Không quân nhân dân Việt Nam. Đây là dòng tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, kiểm soát chặt chẽ không phận, tấn công hiệu quả các mục tiêu trên không, trên bộ, trên biển. Là “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo của Tổ quốc. Ảnh: PHI HÙNG

Buổi lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành chính thức bắt đầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng , Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng tới dự lễ tổng duyệt.

21 loạt pháo, chương trình tổng duyệt sáng 30-8 bắt đầu
25.jpg
Chỉ huy đội pháo phát hiệu lệnh khai hỏa, chương trình tổng duyệt A80 chính thức bắt đầu
31.jpg
Dàn pháo khai hỏa. Ảnh: NGUYỄN HUY
27.jpg
28.jpg
Lần lượt 21 loạt pháo được bắn, tiếng pháo rền vang hòa cùng tiếng hò reo, cổ vũ của người dân
29.jpg
31.jpg
