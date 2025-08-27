TRỰC TIẾP: Sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Liên tục cập nhật:

Các khối tiến qua lễ đài ở Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Quang Trung





Về thứ tự diễu binh, diễu hành, đầu tiên là khối nghi trượng, sau đó là diễu binh của khối đi bộ. Thứ tự sẽ là các khối quân đội, khối quân đội nước ngoài, khối dân quân tự vệ, khối công an.

Sau đó, sẽ đến màn diễu binh của các khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an, diễu binh của lực lượng vũ trang trên biển (thực hiện ở vùng biển Khánh Hoà và truyền hình ảnh về Quảng trường Ba Đình). Sau đó, sẽ đến phần diễu hành của các khối quần chúng, khối văn hoá thể thao.

Các khối lực lượng vũ trang duyệt binh tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội)

Ở khu vực Cửa Nam - Tràng Thi - Thợ Nhuộm (Hà Nội) cho biết người dân ở đây xem tường thuật trực tiếp buổi Sơ duyệt trên Quảng trường Ba Đình qua màn hình lớn:

Ở khu vực Công viên Thống Nhất (Hà Nội) phản ánh: Tại đây đang có hàng nghìn người dân tập trung hai bên đường Trần Nhân Tông, trước quảng trường công viên, ngăn nắp, trật tự, cùng hát vang bài Như có Bác trong ngày vui đại thắng khi chờ đoàn diễu binh đi tới:





﻿Khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh, diễu hành A80 cũng đã có mặt, tập dượt theo hướng di chuyển dọc đường Hùng Vương. Dự kiến có 4 khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh, diễu hành, gồm: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia, trong đó các đoàn Campuchia, Lào, Nga lần lượt đến Việt Nam trong các ngày 15,16 và 20/8; đoàn Trung Quốc dự kiến sang Việt Nam ngày 27/8.

Để phục vụ cho chương trình đại lễ lần này, Thành Đoàn Hà Nội đã huy động gần 9.000 đoàn viên tới các địa điểm để hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ nước uống, thức ăn, thu dọn vệ sinh...





Khu vực phố Tràng Tiền trước Nhà hát Lớn (Hà Nội), người dân đã tập trung rất đông để xem diễu binh, diễu hành:

Các khối đứng đã vào vị trí chuẩn bị.

Tại khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú thông tin: vị trí đẹp nhất tại đây được sắp xếp cho các cựu chiến binh để thuận tiện quan sát đoàn diễu binh, diễu hành.





Cũng tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), PV Ngọc Thành cho biết, rất đông người dân có thẻ đại biểu đã kiểm tra an ninh và vào ổn định vị trí ở các khán đài. Lực lượng biểu diễn mà trống hội cũng tập kết vào vị trí, tập dượt chuẩn bị cho buổi sơ duyệt.