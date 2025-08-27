TRỰC TIẾP: Sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Liên tục cập nhật:
Về thứ tự diễu binh, diễu hành, đầu tiên là khối nghi trượng, sau đó là diễu binh của khối đi bộ. Thứ tự sẽ là các khối quân đội, khối quân đội nước ngoài, khối dân quân tự vệ, khối công an.
Sau đó, sẽ đến màn diễu binh của các khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an, diễu binh của lực lượng vũ trang trên biển (thực hiện ở vùng biển Khánh Hoà và truyền hình ảnh về Quảng trường Ba Đình). Sau đó, sẽ đến phần diễu hành của các khối quần chúng, khối văn hoá thể thao.
Ở khu vực Cửa Nam - Tràng Thi - Thợ Nhuộm (Hà Nội) cho biết người dân ở đây xem tường thuật trực tiếp buổi Sơ duyệt trên Quảng trường Ba Đình qua màn hình lớn:
Khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh, diễu hành A80 cũng đã có mặt, tập dượt theo hướng di chuyển dọc đường Hùng Vương. Dự kiến có 4 khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh, diễu hành, gồm: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia, trong đó các đoàn Campuchia, Lào, Nga lần lượt đến Việt Nam trong các ngày 15,16 và 20/8; đoàn Trung Quốc dự kiến sang Việt Nam ngày 27/8.
Để phục vụ cho chương trình đại lễ lần này, Thành Đoàn Hà Nội đã huy động gần 9.000 đoàn viên tới các địa điểm để hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ nước uống, thức ăn, thu dọn vệ sinh...
Khu vực phố Tràng Tiền trước Nhà hát Lớn (Hà Nội), người dân đã tập trung rất đông để xem diễu binh, diễu hành:
Các khối đứng đã vào vị trí chuẩn bị.
Tại khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú thông tin: vị trí đẹp nhất tại đây được sắp xếp cho các cựu chiến binh để thuận tiện quan sát đoàn diễu binh, diễu hành.
Cũng tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), PV Ngọc Thành cho biết, rất đông người dân có thẻ đại biểu đã kiểm tra an ninh và vào ổn định vị trí ở các khán đài. Lực lượng biểu diễn mà trống hội cũng tập kết vào vị trí, tập dượt chuẩn bị cho buổi sơ duyệt.
Tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), không khí tại quảng trường đã khá náo nhiệt. Các khối đứng, khối đồng diễn, múa rồng, múa trống vào vị trí chuẩn bị tập. Trời không mưa.
Theo PV Quách Khiêm và Đặng Kiên ở khu vực Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao: Trời đã hửng nắng. Người dân tập trung ngồi gần như kín hai bên vỉa hè đường. Nhiều gia đình chuẩn bị đầy đủ đồ ăn để giữ sức theo dõi buổi Sơ duyệt diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Chia sẻ cùng PV Phi Long khi đứng chờ xem diễu binh, diễu hành ở góc Hàng Bông – Điện Biên Phủ từ rất sớm, chị Nguyễn Thị Phượng và chồng là anh Trần Duy Cường (sinh năm 1975) ở TP Dĩ An, Bình Dương cũ, nay là phường Bình Dương, TP.HCM, anh chị đã phải thu xếp công việc gần 1 tháng nay để đưa cả gia đình ra Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Chia sẻ cảm xúc về sự kiện, anh cho biết, đợt kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) vừa qua gia đình anh cũng đã than gia sự kiện, đi xuống TP.HCM từ hôm trước để hôm sau xem diễu binh. Vừa qua xem báo chí đưa tin, hình ảnh hợp luyện, anh Duy Cường thấy rất ấn tượng và quyết định thu xếp ra Hà Nội để xem, chứng kiến sự kiện trọng đại này.
“Tôi rất ấn tượng và xúc động, tự hào. Sinh ra năm 1975, đúng dịp Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lớn lên không còn chứng kiến chiến tranh, đổ máu, nhưng tôi biết cha ông ta đã hy sinh như thế nào để có độc lập, tự do như hôm nay, tôi thấy biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước được tự do rất nhiều. Dịp như thế này để thấ hệ chúng ta lớn lên đi sau biết tri ân, không quên lịch sử hào hung của dân tộc và cùng hướng về phía trước xây dựng quê hương đất nước được hùng cường hơn. Giáo dục lịch sử cho các con, cháu tôi về truyền thống vẻ vang cả đất nước”, chị Phượng chia sẻ.
PV Đồng Toàn cho biết, tính đến thời điểm này, ở ngã tư Tràng Thi - Hàng Khay, người dân đã ngồi kín hai bên đường, sẵn sàng chào đón đoàn diễu hành, diễu binh.
PV Như Đạt đang có mặt tại ngã tư Kim Mã - Liễu Giai cho biết, từ 15h chiều nay, người dân đã đứng dọc hai bên đường sớm để chờ các khối diễu binh, diễu hành.