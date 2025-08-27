TRỰC TIẾP: Các khối diễu binh, diễu hành tập kết về Ba Đình chuẩn bị sơ duyệt

27/08/2025 17:19

Dự kiến, sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lúc 20h tối nay (27/8).

Liên tục cập nhật:

Các khối đứng đã vào vị trí chuẩn bị. 

trUc tiEp cac khoi dieu binh, dieu hanh tap ket ve ba Dinh chuan bi so duyet hinh anh 2
trUc tiEp cac khoi dieu binh, dieu hanh tap ket ve ba Dinh chuan bi so duyet hinh anh 4
trUc tiEp cac khoi dieu binh, dieu hanh tap ket ve ba Dinh chuan bi so duyet hinh anh 6

Tại khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú thông tin: vị trí đẹp nhất tại đây được sắp xếp cho các cựu chiến binh để thuận tiện quan sát đoàn diễu binh, diễu hành.

trUc tiEp cac khoi dieu binh, dieu hanh tap ket ve ba Dinh chuan bi so duyet hinh anh 10
trUc tiEp cac khoi dieu binh, dieu hanh tap ket ve ba Dinh chuan bi so duyet hinh anh 12

Cũng tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), PV Ngọc Thành cho biết, rất đông người dân có thẻ đại biểu đã kiểm tra an ninh và vào ổn định vị trí ở các khán đài. Lực lượng biểu diễn mà trống hội cũng tập kết vào vị trí, tập dượt chuẩn bị cho buổi sơ duyệt.

trUc tiEp cac khoi dieu binh, dieu hanh tap ket ve ba Dinh chuan bi so duyet hinh anh 2
trUc tiEp cac khoi dieu binh, dieu hanh tap ket ve ba Dinh chuan bi so duyet hinh anh 4
trUc tiEp cac khoi dieu binh, dieu hanh tap ket ve ba Dinh chuan bi so duyet hinh anh 6
trUc tiEp cac khoi dieu binh, dieu hanh tap ket ve ba Dinh chuan bi so duyet hinh anh 8

Tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), không khí tại quảng trường đã khá náo nhiệt. Các khối đứng, khối đồng diễn, múa rồng, múa trống vào vị trí chuẩn bị tập. Trời không mưa.

trUc tiEp cac khoi dieu binh, dieu hanh tap ket ve ba Dinh chuan bi so duyet hinh anh 10
trUc tiEp cac khoi dieu binh, dieu hanh tap ket ve ba Dinh chuan bi so duyet hinh anh 12
trUc tiEp cac khoi dieu binh, dieu hanh tap ket ve ba Dinh chuan bi so duyet hinh anh 14

Theo PV Quách Khiêm và Đặng Kiên ở khu vực Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao: Trời đã hửng nắng. Người dân tập trung ngồi gần như kín hai bên vỉa hè đường. Nhiều gia đình chuẩn bị đầy đủ đồ ăn để giữ sức theo dõi buổi Sơ duyệt diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

trUc tiEp cac khoi dieu binh, dieu hanh tap ket ve ba Dinh chuan bi so duyet hinh anh 16
trUc tiEp cac khoi dieu binh, dieu hanh tap ket ve ba Dinh chuan bi so duyet hinh anh 18
trUc tiEp cac khoi dieu binh, dieu hanh tap ket ve ba Dinh chuan bi so duyet hinh anh 20

Chia sẻ cùng PV Phi Long khi đứng chờ xem diễu binh, diễu hành ở góc Hàng Bông – Điện Biên Phủ từ rất sớm, chị Nguyễn Thị Phượng và chồng là anh Trần Duy Cường (sinh năm 1975) ở TP Dĩ An, Bình Dương cũ, nay là phường Bình Dương, TP.HCM, anh chị đã phải thu xếp công việc gần 1 tháng nay để đưa cả gia đình ra Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chia sẻ cảm xúc về sự kiện, anh cho biết, đợt kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) vừa qua gia đình anh cũng đã than gia sự kiện, đi xuống TP.HCM từ hôm trước để hôm sau xem diễu binh. Vừa qua xem báo chí đưa tin, hình ảnh hợp luyện, anh Duy Cường thấy rất ấn tượng và quyết định thu xếp ra Hà Nội để xem, chứng kiến sự kiện trọng đại này.

trUc tiEp cac khoi dieu binh, dieu hanh tap ket ve ba Dinh chuan bi so duyet hinh anh 22

“Tôi rất ấn tượng và xúc động, tự hào. Sinh ra năm 1975, đúng dịp Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lớn lên không còn chứng kiến chiến tranh, đổ máu, nhưng tôi biết cha ông ta đã hy sinh như thế nào để có độc lập, tự do như hôm nay, tôi thấy biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước được tự do rất nhiều. Dịp như thế này để thấ hệ chúng ta lớn lên đi sau biết tri ân, không quên lịch sử hào hung của dân tộc và cùng hướng về phía trước xây dựng quê hương đất nước được hùng cường hơn. Giáo dục lịch sử cho các con, cháu tôi về truyền thống vẻ vang cả đất nước”, chị Phượng chia sẻ.

trUc tiEp cac khoi dieu binh, dieu hanh tap ket ve ba Dinh chuan bi so duyet hinh anh 23
Anh Trịnh Xuân Quyền - nhân viên IT ngân hàng xin nghỉ làm ngày hôm nay (27/8) để đưa con trai 3 tuổi đi xem diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
trUc tiEp cac khoi dieu binh, dieu hanh tap ket ve ba Dinh chuan bi so duyet hinh anh 25
trUc tiEp cac khoi dieu binh, dieu hanh tap ket ve ba Dinh chuan bi so duyet hinh anh 27
trUc tiEp cac khoi dieu binh, dieu hanh tap ket ve ba Dinh chuan bi so duyet hinh anh 29

PV Đồng Toàn cho biết, tính đến thời điểm này, ở ngã tư Tràng Thi - Hàng Khay, người dân đã ngồi kín hai bên đường, sẵn sàng chào đón đoàn diễu hành, diễu binh. 

trUc tiEp cac khoi dieu binh, dieu hanh tap ket ve ba Dinh chuan bi so duyet hinh anh 31
trUc tiEp cac khoi dieu binh, dieu hanh tap ket ve ba Dinh chuan bi so duyet hinh anh 33
trUc tiEp cac khoi dieu binh, dieu hanh tap ket ve ba Dinh chuan bi so duyet hinh anh 35
trUc tiEp cac khoi dieu binh, dieu hanh tap ket ve ba Dinh chuan bi so duyet hinh anh 37
trUc tiEp cac khoi dieu binh, dieu hanh tap ket ve ba Dinh chuan bi so duyet hinh anh 39

PV Như Đạt đang có mặt tại ngã tư Kim Mã - Liễu Giai cho biết, từ 15h chiều nay, người dân đã đứng dọc hai bên đường sớm để chờ các khối diễu binh, diễu hành.

trUc tiEp cac khoi dieu binh, dieu hanh tap ket ve ba Dinh chuan bi so duyet hinh anh 41
trUc tiEp cac khoi dieu binh, dieu hanh tap ket ve ba Dinh chuan bi so duyet hinh anh 43
trUc tiEp cac khoi dieu binh, dieu hanh tap ket ve ba Dinh chuan bi so duyet hinh anh 45
Theo vov.vn
https://vov.vn/chinh-tri/truc-tiep-cac-khoi-dieu-binh-dieu-hanh-tap-ket-ve-ba-dinh-chuan-bi-so-duyet-post1225605.vov
Copy Link
https://vov.vn/chinh-tri/truc-tiep-cac-khoi-dieu-binh-dieu-hanh-tap-ket-ve-ba-dinh-chuan-bi-so-duyet-post1225605.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            TRỰC TIẾP: Các khối diễu binh, diễu hành tập kết về Ba Đình chuẩn bị sơ duyệt
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO