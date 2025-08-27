TRỰC TIẾP: Các khối diễu binh, diễu hành tập kết về Ba Đình chuẩn bị sơ duyệt

Chia sẻ cùng PV Phi Long khi đứng chờ xem diễu binh, diễu hành ở góc Hàng Bông – Điện Biên Phủ từ rất sớm, chị Nguyễn Thị Phượng và chồng là anh Trần Duy Cường (sinh năm 1975) ở TP Dĩ An, Bình Dương cũ, nay là phường Bình Dương, TP.HCM, anh chị đã phải thu xếp công việc gần 1 tháng nay để đưa cả gia đình ra Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chia sẻ cảm xúc về sự kiện, anh cho biết, đợt kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) vừa qua gia đình anh cũng đã than gia sự kiện, đi xuống TP.HCM từ hôm trước để hôm sau xem diễu binh. Vừa qua xem báo chí đưa tin, hình ảnh hợp luyện, anh Duy Cường thấy rất ấn tượng và quyết định thu xếp ra Hà Nội để xem, chứng kiến sự kiện trọng đại này.

“Tôi rất ấn tượng và xúc động, tự hào. Sinh ra năm 1975, đúng dịp Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lớn lên không còn chứng kiến chiến tranh, đổ máu, nhưng tôi biết cha ông ta đã hy sinh như thế nào để có độc lập, tự do như hôm nay, tôi thấy biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước được tự do rất nhiều. Dịp như thế này để thấ hệ chúng ta lớn lên đi sau biết tri ân, không quên lịch sử hào hung của dân tộc và cùng hướng về phía trước xây dựng quê hương đất nước được hùng cường hơn. Giáo dục lịch sử cho các con, cháu tôi về truyền thống vẻ vang cả đất nước”, chị Phượng chia sẻ.