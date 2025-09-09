Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Yemen: Nhiều thay đổi ở đội hình xuất phát

U23 Việt Nam và U23 Yemen đều giành 6 điểm sau hai lượt trận, nhưng thầy trò HLV Kim Sang Sik tạm dẫn đầu bảng C nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+3 so với +2).

Ở lượt trận cuối, chỉ cần một kết quả hòa, U23 Việt Nam sẽ chính thức giành vé dự VCK U23 châu Á 2026. Nếu để thua, đội sẽ phải cạnh tranh suất trong nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, vốn đang rất khốc liệt.

Trong kịch bản thất bại, U23 Việt Nam chỉ còn 6 điểm cùng hiệu số từ +2 trở xuống, không phải lợi thế so với các bảng khác. Chính vì vậy, đoàn quân áo đỏ buộc phải đặt mục tiêu giành điểm trước Yemen.

Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng nhỉnh hơn, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ không chỉ hòa mà còn hướng đến chiến thắng để giành vé trực tiếp, như món quà dành cho người hâm mộ.