Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh: Đình Bắc, Thanh Nhàn lĩnh xướng hàng công

Dù chỉ có 4 ngày chuẩn bị, U23 Việt Nam vẫn được đánh giá vượt trội hơn hẳn U23 Bangladesh trong cuộc đối đầu sắp tới. Khoảng cách 71 bậc trên bảng xếp hạng FIFA giữa hai đội tuyển quốc gia phần nào cho thấy sự chênh lệch về trình độ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV AKM Saiful Bari Titu, U23 Bangladesh có điểm sáng là cầu thủ trẻ Cuba Mitchell từng chơi cho các CLB Anh. Tuy nhiên, họ đã thua 2-4 trong trận giao hữu gần đây với Bahrain.

Ngược lại, thầy trò HLV Kim Sang Sik sở hữu nền tảng chiến thuật nhuần nhuyễn từ nhiều đợt tập trung trước, đặc biệt là sau chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025.

Với bản lĩnh đã được tôi luyện, U23 Việt Nam đặt mục tiêu không chỉ giành chiến thắng mà còn phải thắng đậm, tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Thông tin lực lượng