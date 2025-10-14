Trực tiếp bóng đá tuyển Việt Nam vs Nepal: Trận đấu tạm hoãn vì thời tiết

Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam trong tư cách chủ nhà đã giành chiến thắng với tỉ số 3-1 với các bàn thắng được ghi do công của Tiến Linh, Xuân Mạnh và Văn Vĩ﻿

Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Nepal lúc 19h30 trên sân Thống Nhất ngày 14/10 là trận lượt về giữa 2 đội trong khuôn khổ bảng F, vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang Sik: ﻿﻿Tôi nghĩ rằng Nepal tiếp tục chơi phòng ngự, lùi sâu bên phần sân nhà trong trận lượt về.

Chính vì thế, trong những buổi tập đã qua tôi yêu cầu các cầu thủ phải tự tin trong khâu dứt điểm, hàng công di chuyển tốt, phối hợp ăn ý hơn.

Ở trận trước, theo thống kê chúng ta có 20 cơ hội nhưng chỉ ghi được 3 bàn thắng, nên để hiệu quả hơn các cầu thủ phải chính xác. Bên cạnh đó các tình huống cố định cần dàn xếp tốt hơn. Tôi tin học trò của mình đủ năng lực làm điều đó”.

HLV Matthew Ross: ﻿﻿Tôi rất trông đợi đến trận đấu ngày mai. Nepal đã phân tích những điều được và chưa được ở trận lượt đi.

Các cầu thủ thất vọng vì những bàn thua, tuy nhiên tôi đã chỉ ra cho toàn đội những điểm tích cực. Hiện tại Nepal đang có sự chuẩn bị tốt, cũng như không bỏ cuộc. Chúng tôi sẽ thi đấu hết khả năng, hy vọng gây khó khăn cho tuyển Việt Nam

Lực lượng: ﻿

Tuyển Việt Nam: Văng Bùi Tiến Dũng vì chấn thương﻿

Tuyển Nepal: Đầy đủ lực lượng﻿