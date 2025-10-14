Trực tiếp bóng đá tuyển Việt Nam vs Nepal: Thủ môn Trung Kiên thay Đặng Văn Lâm

Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Nepal lúc 19h30 trên sân Thống Nhất ngày 14/10 là trận lượt về giữa 2 đội trong khuôn khổ bảng F, vòng loại Asian Cup 2027.

Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam trong tư cách chủ nhà đã giành chiến thắng với tỉ số 3-1 với các bàn thắng được ghi do công của Tiến Linh, Xuân Mạnh và Văn Vĩ﻿

Phát biểu trước trận đấu:

HLV Kim Sang Sik: ﻿﻿Tôi nghĩ rằng Nepal tiếp tục chơi phòng ngự, lùi sâu bên phần sân nhà trong trận lượt về.

Chính vì thế, trong những buổi tập đã qua tôi yêu cầu các cầu thủ phải tự tin trong khâu dứt điểm, hàng công di chuyển tốt, phối hợp ăn ý hơn.