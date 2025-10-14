Liên tục cập nhật:

Phút 77: Cơ hội﻿

Hai Long đột phá, nhưng phía trong không có quá nhiều bóng áo trắng nhận đường chuyền của đồng đội﻿

Phút 74: Đình Bắc đưa bóng dội cột dọc﻿

Thủ môn Nepal mắc lỗi, bóng đến chân của Quang Vinh, đường chuyền sau đó đưa Đình Bắc vào thế trống trải.﻿

Nhưng, pha dứt điểm lại đi đúng cột dọc bật ra ngoài﻿

Phút 70: Tiến Linh rời sân﻿

Gia Hưng vào thay﻿

Phút 60: Tuyển Việt Nam thay người

Thanh Nhàn, Văn Vĩ được rút ra nghỉ, vào sân là Đình Bắc, Hai Long

Phút 55: Nepal đang đẩy cao đội hình﻿

Những phút đã qua, Nepal đang chơi tốt hơn. Đồng thời đẩy tuyển Việt Nam vào thế chống đỡ ﻿

Phút 48: Cơ hội﻿

Lại là cơ hội dành cho Tiến Anh, lần này cú đá đưa bóng đi chìm buộc thủ môn của Nepal phải cứu thua bằng những đầu ngón tay.﻿

21h04: Hiệp 2 bắt đầu﻿

Đức Chiến vào sân﻿ thay cho Hoàng Đức

Phút 45+2: Hiệp 1 kết thúc﻿