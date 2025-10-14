Trực tiếp bóng đá tuyển Việt Nam 1-0 Nepal (H2): Cột dọc liên tiếp từ chối bàn thắng

Liên tục cập nhật:
Phút 77: Cơ hội
Hai Long đột phá, nhưng phía trong không có quá nhiều bóng áo trắng nhận đường chuyền của đồng đội
Phút 74: Đình Bắc đưa bóng dội cột dọc
Thủ môn Nepal mắc lỗi, bóng đến chân của Quang Vinh, đường chuyền sau đó đưa Đình Bắc vào thế trống trải.
Nhưng, pha dứt điểm lại đi đúng cột dọc bật ra ngoài
Phút 70: Tiến Linh rời sân
Gia Hưng vào thay
Phút 60: Tuyển Việt Nam thay người
Thanh Nhàn, Văn Vĩ được rút ra nghỉ, vào sân là Đình Bắc, Hai Long
Phút 55: Nepal đang đẩy cao đội hình
Những phút đã qua, Nepal đang chơi tốt hơn. Đồng thời đẩy tuyển Việt Nam vào thế chống đỡ
Phút 48: Cơ hội
Lại là cơ hội dành cho Tiến Anh, lần này cú đá đưa bóng đi chìm buộc thủ môn của Nepal phải cứu thua bằng những đầu ngón tay.
21h04: Hiệp 2 bắt đầu
Đức Chiến vào sân thay cho Hoàng Đức
Phút 45+2: Hiệp 1 kết thúc
Phút 45: Hiệp 1 có 2 phút bù giờ
Phút 31: Thành Nhàn dứt điểm dội cột dọc
Bóng đến chân Thanh Nhàn trong vòng 16m50, pha dứt điểm sau đó lại bị cột dọc từ chối
Phút 25: Tuyển Việt Nam đang chơi hứng khởi
Sân trơn, bóng ướt nhưng không thể ngăn cản tuyển Việt Nam chơi lấn lướt trước Nepal
Phút 19: Văn Vĩ bỏ lỡ
Tiến Linh làm tường bằng đầu rất đẹp, nhưng đáng tiếc Văn Vĩ lại dứt điểm thiếu chính xác
Phút 11: Tiến Linh dứt điểm dội cột
Tiến Linh xử lý khéo léo trước khi tung ra pha dứt điểm căng, đáng tiếc bóng dội xà ngang đi ra ngoài
Phút 5: Nepal phản lưới
Từ quả phạt góc, Hiểu Minh băng vào đánh đầu khiến hậu vệ Suman bên phía Nepal lúng túng phản lưới giúp tuyển Việt Nam mở tỉ số
Phút 3: Văn Vĩ có cơ hội
Pha dứt điểm của Văn Vĩ đưa bóng căng ngang khung thành Nepal
Phút 2: Nepal có cơ hội
Nepal có pha đối mặt với thủ Trung Kiên, rất may vũng nước cản đường đi bóng của các cầu thủ đến từ Nam Á
20:00: Trận đấu bắt đầu
Tổ trọng tài người Barain vừa nổi còi khai trận
19h45: Trận đấu chuẩn bị bắt đầu
19h15: Trời mưa lớn
Hiện tại trên sân Thống Nhất trời mưa rất lớn buộc trận đấu phải tạm hoãn 30 phút
18h00: Tuyển Việt Nam công bố đội hình xuất phát
Theo đó, HLV Kim Sang Sik tung vào sân 3 cầu thủ U23 gồm thủ môn Trung Kiên, trung vệ Hiểu Minh và tiền đạo Thanh Nhàn.
Đội hình cụ thể: Trung Kiên, Tiến Anh, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Hiểu Minh, Cao Quang Vinh, Thành Long, Hoàng Đức, Văn Vĩ, Tiến Linh, Thanh Nhàn
17h30: Tuyển Việt Nam và Nepal đến sân chuẩn bị cho trận đấu
Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Nepal lúc 19h30 trên sân Thống Nhất ngày 14/10 là trận lượt về giữa 2 đội trong khuôn khổ bảng F, vòng loại Asian Cup 2027.
Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam trong tư cách chủ nhà đã giành chiến thắng với tỉ số 3-1 với các bàn thắng được ghi do công của Tiến Linh, Xuân Mạnh và Văn Vĩ
Phát biểu trước trận đấu:
HLV Kim Sang Sik: Tôi nghĩ rằng Nepal tiếp tục chơi phòng ngự, lùi sâu bên phần sân nhà trong trận lượt về.
Chính vì thế, trong những buổi tập đã qua tôi yêu cầu các cầu thủ phải tự tin trong khâu dứt điểm, hàng công di chuyển tốt, phối hợp ăn ý hơn.
Ở trận trước, theo thống kê chúng ta có 20 cơ hội nhưng chỉ ghi được 3 bàn thắng, nên để hiệu quả hơn các cầu thủ phải chính xác. Bên cạnh đó các tình huống cố định cần dàn xếp tốt hơn. Tôi tin học trò của mình đủ năng lực làm điều đó”.
HLV Matthew Ross: Tôi rất trông đợi đến trận đấu ngày mai. Nepal đã phân tích những điều được và chưa được ở trận lượt đi.
Các cầu thủ thất vọng vì những bàn thua, tuy nhiên tôi đã chỉ ra cho toàn đội những điểm tích cực. Hiện tại Nepal đang có sự chuẩn bị tốt, cũng như không bỏ cuộc. Chúng tôi sẽ thi đấu hết khả năng, hy vọng gây khó khăn cho tuyển Việt Nam
Lực lượng:
Tuyển Việt Nam: Văng Bùi Tiến Dũng vì chấn thương
Tuyển Nepal: Đầy đủ lực lượng