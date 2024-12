Trực tiếp bóng đá AFF Cup 2024 tuyển Việt Nam đấu với Lào: Nguyễn Filip, Quang Hải dự bị

Trực tiếp bóng đá AFF Cup 2024 tuyển Việt Nam đấu với Lào thuộc khuôn khổ bảng B lúc 20h00 hôm nay (9/12). 18h30: Liên tục cập nhật 18h15: Tuyển Việt Nam công bố đội hình xuất phát: Đình Triệu, Thành Chung, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Trương Tiến Anh, Hoàng Đức, Hai Long, Ngọc Tân, Văn Khang, Vĩ Hào, Tiến Linh Tuyển Lào, hạng 186 thế giới, bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với tuyển Việt Nam (hạng 116). Thực tế trong lịch sử AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup), tuyển Việt Nam đã có thành tích đối đầu vượt trội so với đối thủ. Thành tích đối đầu giữa tuyển Lào vs Việt Nam từ năm 1996 cho thấy, tuyển Việt Nam đã gặp đối thủ 10 trận tại vòng bảng. Trong 10 trận này, các thế hệ của tuyển Việt Nam đã thắng đối thủ đến 9 trận, hòa 1, ghi được đến 40 bàn thắng, thủng lưới 2 bàn. Trận hòa duy nhất giữa 2 đội diễn ra tại Tiger Cup 1996. Khi đó, Lê Huỳnh Đức đã gỡ hòa 1-1 cho tuyển Việt Nam vào cuối hiệp 2, sau khi để cho Luang ghi bàn dẫn trước. Đến Tiger Cup 1998, tuyển Việt Nam thắng tuyển Lào 4-1 tại sân nhà với các bàn thắng của Hồng Sơn, Văn Sỹ và cú đúp của Huỳnh Đức. Đó cũng là 2 trận đấu hiếm hoi, đội bóng láng giềng ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam. Kể từ năm 2000 đến nay, tuyển Lào đã gặp tuyển Việt Nam 8 trận tại vòng bảng. Kết quả họ toàn thua, nhận đến 35 bàn thua và không ghi được bàn thắng nào. Tại AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam cũng thi đấu trận ra quân trên sân của tuyển Lào. Kết quả khi đó, đội bóng của ông Park Hang-seo thắng đối thủ 6-0 với các pha lập công của Hùng Dũng, Tiến Linh, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Văn Toàn và Vũ Văn Thanh. Trước đó tại AFF Cup 2018 và 2020, tuyển Việt Nam của ông Park cũng lần lượt vượt qua tuyển Lào với các tỉ số 3-0 và 2-0 tại vòng bảng. Tuyển Lào hiện nay đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Hàn Quốc Ha Hyeok-jun – đồng hương với ông Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam. Họ cũng đang sở hữu một thế hệ cầu thủ trẻ, với tuổi đời bình quân chỉ 23,1 và thi đấu với nhau đã nhiều năm.Trước AFF Cup 2024, tuyển Lào đã có 2 trận giao hữu đáng chú ý với kết quả thua tuyển Malaysia 1-3 và hòa Thái Lan 1-1. Với phong độ, cùng lợi thế sân nhà, đội bóng của ông Ha Hyeok-jun quyết tâm tạo nên bất ngờ trước Quang Hải cùng đồng đội.