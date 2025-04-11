Trực thăng quân sự Philippines rơi khi cứu trợ bão Kalmaegi

Ngày 4-11, Bộ chỉ huy miền Đông Mindanao của Philippines cho biết trực thăng quân sự Super Huey của nước này đã gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ cứu trợ người dân bị ảnh hưởng do bão Kalmaegi tại miền bắc đảo Mindanao, theo hãng tin AFP.

Chiếc Super Huey rơi khi đang trên đường đến thành phố ven biển Butuan để hỗ trợ công tác cứu trợ. Hiện chưa rõ có ai sống sót sau vụ việc, và lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm, thu hồi các nạn nhân.