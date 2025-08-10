Trực thăng Mi-171 và Mi-17 mang theo hàng hoá cứu trợ vùng lũ Lạng Sơn

Sau khi chuyển từ sân bay Hòa Lạc tới sân bay Gia Lâm trong sáng nay để tiếp nhận hàng hóa cứu trợ (gồm nước lọc, mì tôm, lương khô bay, sữa hộp…), các tổ bay trực thăng Mi-171 và Mi-1 7 đã lần lượt cất cánh tới Lạng Sơn.

Trung đoàn Không quân 916 (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) vừa trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đột xuất bay cứu hộ, cứu nạn tới Lạng Sơn.

Vào lúc 9 giờ 50 phút, chiếc trực thăng Mi-171 số hiệu Sar-03 đã cất cánh từ sân bay Gia Lâm, mang theo 2 tấn hàng hóa tới xã Vân Nham của tỉnh Lạng Sơn để thực hiện nhiệm vụ cứu trợ và cứu hộ - cứu nạn.

Chuyến bay do hai phi công lái chính là Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng - Phó Chính ủy Trung đoàn Không quân 916 và Đại úy Phùng Tất Thịnh - Phó Phi đội trưởng Phi đội 2.

Tiếp đó, vào lúc 10 giờ 15 phút, tổ bay trực thăng Mi-17 số hiệu 7844 do hai phi công lái chính là Đại tá Nguyễn Bá Đức - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 916 và Đại úy Nguyễn Đình Luân - Phi đội trưởng Phi đội 1, cũng cất cánh từ sân bay Gia Lâm, mang theo hai tấn hàng hóa tới xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Một số hình ảnh thực hiện nhiệm vụ đột xuất bay cứu hộ, cứu nạn tới Lạng Sơn: