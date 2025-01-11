Trực thăng AW159 Wildcat tốc độ 311km/h, radar quét 360km, tên lửa Sea Venom tầm bắn 185km hạ mục tiêu trong chớp mắt

Một "quái vật" bay lượn trên đại dương với tốc độ chóng mặt 311 km/h, radar quét 360km và tên lửa Sea Venom tầm bắn 185km, sẵn sàng hạ gục tàu ngầm địch chỉ trong chớp mắt. Đó chính là trực thăng AW159 Wildcat - phiên bản nâng cấp đỉnh cao từ huyền thoại Super Lynx, với 95% linh kiện mới và avionics kỹ thuật số thông minh. Được triển khai rầm rộ tại Philippines năm 2025, Wildcat không chỉ là trực thăng đa năng cho chống ngầm, trinh sát mà còn là "lá chắn thép" thống trị biển đảo. Khám phá bí mật công nghệ khiến nó trở thành nỗi khiếp sợ của mọi đối thủ.

Ngày 7/9/2025, một trực thăng Wildcat HMA2 thuộc Phi đội Không quân Hải quân 815 đã hạ cánh xuống tàu sân bay HMS Prince of Wales của Anh để được trang bị tên lửa chống hạm Sea Venom. Mỗi trực thăng Wildcat của Hải quân Hoàng gia có thể mang theo tối đa bốn tên lửa Sea Venom, cho phép tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc hoặc phóng loạt vào các mục tiêu lớn hơn. Ảnh: Bản quyền Hoàng gia Anh.

Trực thăng AW159 Wildcat, do Leonardo Helicopters (trước đây là AgustaWestland) phát triển, là một kiệt tác hàng không quân sự đa nhiệm, kế thừa và vượt trội hơn hẳn người tiền nhiệm Westland Super Lynx.

Được thiết kế từ đầu những năm 2000 dưới chương trình Future Lynx, Wildcat không chỉ giữ vững di sản chống ngầm và trinh sát của Lynx mà còn tích hợp công nghệ thế hệ thứ năm, giúp nó trở thành nền tảng lý tưởng cho các sứ mệnh hiện đại như tình báo, giám sát, tấn công bề mặt, cứu hộ và vận tải.

Với hơn 95% linh kiện mới, khung máy gia cố và tuổi thọ lên đến 12.000 giờ bay, Wildcat đã chứng minh giá trị qua hơn 10.000 giờ bay thực tế, đặc biệt trong lực lượng hải quân Anh và các quốc gia xuất khẩu như Philippines - nơi nó được triển khai từ năm 2025 với tên lửa Spike NLOS để thống trị các khu vực biển đảo.

Thiết kế và phát triển: Bước nhảy vọt từ Lynx cũ đến nền tảng kỹ thuật số

Quá trình phát triển AW159Wildcat bắt nguồn từ nhu cầu thay thế hạm đội Lynx cũ kỹ của Quân đội và Hải quân Hoàng gia Anh.

Thay vì chỉ nâng cấp khung cũ, các kỹ sư đã chọn thiết kế mới hoàn toàn, sử dụng môi trường kỹ thuật số từ đầu đến cuối để giảm 80% số lượng linh kiện và tăng độ tin cậy.

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên diễn ra vào năm 2009, và đến năm 2014, Wildcat chính thức đi vào phục vụ.

Thiết kế chung cho hai biến thể chính: AH1 dành cho quân đội (tập trung tấn công mặt đất) và HMA2 cho hải quân (chuyên chống ngầm và bề mặt).