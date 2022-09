Trúc Nhân 'xổ' tràng tiếng Thái trên sân khấu khiến ai cũng choáng

Your browser does not support the video tag.

Ngay từ lúc xuất hiện, nam ca sĩ đã nhận được đông đảo sự chào đón của khán giả khi mang đến hàng loạt bản hit đình đám trong sự nghiệp âm nhạc của mình.

Đặc biệt, Trúc Nhân bất ngờ "xổ" 1 tràng tiếng Thái trên sân khấu khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Cụ thể, khi nam ca sĩ giao lưu cùng khán giả bằng loạt ngôn ngữ Thái: "Khỏn Khun, Pèn Kê, Sả Mi Kòn Kun Pèn Kê,..." ( các từ đã được phiên âm sang Tiếng Việt).